Heiße Urlaubsfotos: Halle Berry zeigt ihren Traumkörper

Halle Berry (59) weiß, wie man einen Urlaub in Szene setzt! Die Schauspielerin teilte kürzlich auf Instagram eine Reihe verführerischer Strandfotos, die sie auf Fidschi zeigen. In einem knappen schwarzen Einteiler liegt sie unter einem Netz-Baldachin und streckt sich dabei von der Kamera weg. Ein weiteres Bild zeigt sie von hinten – der Blick richtet sich auf das Meer und ihre durchtrainierte Silhouette zugleich. Auf einem dritten Foto trägt sie einen transparenten Überwurf über dem Badeanzug, und auf einem vierten wirkt es, als befinde sich darunter gar nichts mehr. Dazu ergänzte Berry die Bildersammlung, die neben Palmen auch ein opulentes Frühstück zeigt, mit einem schlichten Sonnen-Emoji.

Halle ist bei dem Luxusurlaub nicht allein: Auch ihr Verlobter Van Hunt (56) genießt die Zeit auf der Insel mit ihr. Bereits zuvor hatte die Schauspielerin Fotos aus demselben Resort geteilt, auf denen die beiden gemeinsam zu sehen waren – mit romantischer Badewanne und traumhaftem Meerblick. In der Kommentarspalte ihrer Badeanzug-Fotos überschütteten Fans sie mit Lob. "Du bist die schönste, stärkste und talentierteste Frau der Welt, Halle, und ich liebe dich", schrieb ein Fan. "Was haben Fidschi und Halle Berry gemeinsam? Exotisch und atemberaubend schön!", kommentierte ein anderer.

Halle und Van sind seit 2020 ein Paar. Ihre Verlobung bestätigten sie, nachdem im Februar 2026 entsprechende Gerüchte die Runde gemacht hatten. In der "Today Show" erklärte die zweifache Mutter bereits 2025 ihre Haltung zur Ehe: "Ich denke, wir werden heiraten, weil er unter all den Menschen, mit denen ich verheiratet war, derjenige ist, den ich hätte heiraten sollen." Gleichzeitig betonte sie: "Wir müssen nicht heiraten, um unsere Liebe zu bestätigen." Halle war zuvor dreimal verheiratet – mit David Justice, Eric Benét und Olivier Martinez (60), mit dem sie ihren Sohn Maceo hat. Ihre Tochter Nahla stammt aus einer Beziehung mit Gabriel Aubry (49). Van wiederum war einmal verheiratet und hatte den Heiratsantrag nach eigenen Angaben bereits vor der offiziellen Verlobung gestellt – und lange auf eine Antwort gewartet.

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Instagram / halleberry Halle Berry im Fidschi-Urlaub, August 2026

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Instagram / halleberry Halle Berry genießt ihren Urlaub auf Fidschi, August 2026

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Getty Images Van Hunt und Halle Berry bei den Oscars im März 2023