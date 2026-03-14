Fans protestieren gegen ENHYPEN-Ausstieg von Member Heeseung

Fans von ENHYPEN mussten diese Woche ganz stark sein: Member Heeseung kündigte an, die K-Pop-Gruppe verlassen zu wollen, um als Solokünstler aktiv zu sein. Der Schock saß bei den Engenes, wie sich die Fandom nennt, tief. Offenbar sogar so tief, dass einige sich zum Protest vor dem Label Hybe versammelten, bei dem ENHYPEN unter Vertrag stehen. Wie unter anderem das Portal allkpop berichtet, standen in den vergangenen Tagen zum einen LKWs mit Tafeln vor dem Gebäude, auf denen Sätze wie "Erlaubt Heeseung solo aktiv zu sein, während er bei ENHYPEN ist! Bringt Heeseung zurück!" zu lesen waren. Darüber hinaus fanden große Demonstrationen vor dem Hybe-Gebäude statt, die die Rückkehr des Sängers in die Boygroup forderten.

Die Aktionen sorgten im Netz für jede Menge Diskussionen und brachten sogar andere Fandoms gegen die Engenes auf. Vor allem Armys, die Fans von BTS, waren sauer: BTS und ENHYPEN unterstehen beide der Hybe Corporation. Weil BTS-Mitglied Suga (33) am 9. März seinen Geburtstag feierte, organisierten die Fans ein Schild auf der Straße, das ihm im Namen der Fans gratulierte – die ENHYPEN-Fans blockierten das Schild aber mit ihren Demos. "Ich habe den Respekt vor euch verloren. Das ist so inakzeptabel", schimpft ein BTS-Fan auf X. Ein anderer meint: "Das ist so verdammt verrückt! Vor Yoonigs Geburtstagsprojekt? Die Leute haben Geld bezahlt, um ihn zu feiern, und ihr habt alles ruiniert."

Scheint, als sei die Sache für ENHYPEN noch nicht ausgestanden, denn offenbar werden die Fans nicht so schnell aufgeben. Am Dienstag verkündete Hybes Tochter-Label Belift den Ausstieg von Heeseung in einem Statement. Kurz darauf meldete sich der 24-Jährige auch selbst bei Instagram zu Wort: "Ich wollte es den Engenes persönlich sagen. [...] Für mich waren die sechs Jahre eine Zeit voller Momente, die überwältigend und kostbar waren – mehr als Worte sagen können. [...] Nach langem Nachdenken habe ich eine große Entscheidung getroffen, um den Engenes auf einem besseren Weg zu begegnen." Heeseung wolle sich nun mit Unterstützung des Labels auf seine "persönliche Arbeit" konzentrieren. ENHYPEN werde er aber stets weiter zujubeln. Die Gruppe gab ebenfalls ein Statement ab, in dem sie sich aber in erster Linie um das Wohlbefinden der Fans sorgte, Heeseungs Entscheidung, ENHYPEN zu verlassen, aber respektierte.

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Imago Heeseung, Ex-Mitglied der K-Pop-Gruppe ENHYPEN

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Getty Images Enhypen, K-Pop-Boygroup

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Getty Images Enhypen beim Coachella 2025 in Kalifornien

Was haltet ihr von dem Verhalten der Fans? Kindisch! Es war offensichtlich Heeseungs eigener Wunsch, das sollten sie akzeptieren. Verständlich, die Gruppe ist jetzt nicht mehr dasselbe. Ergebnis anzeigen