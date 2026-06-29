NFL-Star Chris Johnson (40) macht ALS-Diagnose öffentlich

Für den früheren NFL-Star Chris Johnson (40) war es ein bewegender Auftritt: In einem Interview mit Michael Strahan (54) in der US-Sendung "Good Morning America" machte der 40-Jährige jetzt gemeinsam mit seiner Frau Brittany seine Diagnose öffentlich. Der einstige Star der Tennessee Titans leidet an Amyotropher Lateralsklerose (ALS), einer unheilbaren neurodegenerativen Erkrankung. Da die Krankheit bereits so weit fortgeschritten ist, dass Chris nicht mehr sprechen kann, kommuniziert er mithilfe eines augengesteuerten Sprachcomputers. Dieser spricht allerdings mit seiner eigenen Stimme, die laut TMZ kurz nach der Diagnose aufgezeichnet wurde. "ALS hat verändert, was mein Körper tun kann, aber es hat nicht verändert, wer ich bin", ließ er über das Gerät ausrichten.

Die ersten Anzeichen bemerkte Chris bereits 2025 im Alter von 39 Jahren: Seine rechte Hand wurde schwächer, sein Griff war nicht mehr so fest wie früher. Brittany vermutete zunächst, die Beschwerden könnten eine Folge seiner Footballkarriere sein – etwa ein eingeklemmter Nerv. Nach mehreren Untersuchungen folgte dann jedoch die erschütternde Diagnose. "Die Krankheit ist deutlich schneller vorangeschritten, als ich es mir je hätte vorstellen können", verriet er laut Just Jared. "Vor etwas mehr als einem Jahr habe ich meine siebenjährige Tochter noch hochgehoben, damit sie die Kerzen auf ihrer Geburtstagstorte ausblasen konnte. Heute könnte ich das nicht mehr." Trotz einer frühen Diagnose, mehrerer Medikamente und experimenteller Behandlungen könne er inzwischen nicht einmal mehr eine Tasse festhalten.

Gemeinsam mit seiner Frau Brittany setzt sich Chris deshalb dafür ein, das Bewusstsein für ALS zu stärken und die Forschung voranzutreiben. Auch der verstorbene Schauspieler Eric Dane (†53) kämpfte bis zuletzt für mehr Aufmerksamkeit rund um die Krankheit. Eine neue Doku erinnert nun an seinen bewegenden Einsatz für Betroffene. "Menschen schauen sich manchmal die körperliche Behinderung an und nehmen an, dass man im Inneren nicht mehr dieselbe Person ist", fasst Chris nun eindringlich zusammen. "Ich denke immer noch gleich. Ich träume immer noch. Ich liebe meine Familie immer noch. Mein Körper macht einfach nicht mehr mit."

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Getty Images Chris Johnson bei den 2018 ESPYs in Los Angeles

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Getty Images Chris Johnson im September 2015

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Imago Eric Dane bei der Premiere von "Countdown", Juni 2025