Nach Mette-Marits OP: Erster Männerabend für Prinz Haakon

Nach all den schweren Wochen an der Seite seiner erkrankten Frau hat sich Kronprinz Haakon von Norwegen (52) eine kleine Auszeit gegönnt. Am 25. Juni verbrachte der zweifache Vater einen entspannten Abend mit Freunden im Osloer Jazzlokal "Ekspedisjonshallen" – direkt in der Nähe des Königsschlosses. Wie das norwegische Portal Se og Hør laut Dana Press berichtet, blieb die Runde bis 22 Uhr und lauschte gemeinsam der Musik, bevor Haakon in einem schwarzen BMW nach Hause fuhr.

Das Lokal, in dem die Herrenrunde den Abend verbrachte, ist Teil des Fünfsternehotels Sommerro und gilt als beliebter Treffpunkt der High Society. In dem Restaurant speisen die Gäste unter einem Original-Wandfresko des Künstlers Per Krohg, während Jazzmusik für Atmosphäre sorgt. Laut Se og Hør war der Kronprinz zwar in Polizeibegleitung, aber ansonsten alles andere als auffällig gekleidet: eine dunkle Hose, ein Hemd, ein Pullover und Sneakers – niemand erkannte ihn zunächst. Haakon plauderte und lachte mit seinen zwei Begleitern, während viele ihn noch im Krankenhaus an der Seite seiner Frau vermutet hatten.

Zuletzt hatte Haakon seine öffentlichen Verpflichtungen deutlich zurückgefahren, um für Ehefrau Mette-Marit (52) da zu sein – so hatte er etwa Mitte Juni kurzfristig einen Empfang für Konsuln im Schloss abgesagt. Nach der Operation seiner Frau sprach das Paar von einer "herausfordernden Zeit", der Hof kündigte zudem eine "längere Phase der Rehabilitation und des Aufbaus" an, in der es keine weiteren Updates geben werde.

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