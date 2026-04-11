Neue Doku zeigt Eric Danes Einsatz für ALS vor seinem Tod

Eric Danes (†53) Kampf gegen ALS und sein unermüdlicher Einsatz für andere Betroffene werden in einer neuen Dokumentation zu sehen sein. Der Film mit dem Titel "Ring Every Bell" begleitet den verstorbenen Schauspieler bei seinem Besuch in Washington D.C., wo er sich für die Verlängerung des ACT for ALS-Gesetzes einsetzte. Die Kurzdokumentation, die nächsten Monat in der US-Hauptstadt gezeigt werden soll, dokumentiert seine Arbeit als Botschafter für die Organisation "I AM ALS". In dem Film ist zu sehen, wie Eric gemeinsam mit dem ALS-Patienten und Aktivisten Dan Tate Jr. mit Senatorin Lisa Murkowski und dem Abgeordneten Morgan Griffith zusammentraf, um für eine Verlängerung der wichtigen Gesetzgebung zu werben. "Wir haben ein Gesetz, das zur Wiederzulassung auf den Boden muss", erklärt der Schauspieler in einem Ausschnitt aus der Doku und ergänzt: "Und dann muss es vollständig finanziert werden, denn sonst haben Menschen, die auf einige dieser experimentellen Therapien angewiesen sind, keinen Zugang mehr zu ihnen."

Das von Präsident Joe Biden (83) im Jahr 2021 verabschiedete Gesetz richtet Förderprogramme für neurodegenerative Erkrankungen ein und sollte ursprünglich am 30. September 2026 auslaufen. Eric reiste laut Pressemitteilung des Dokumentarfilms mehrfach im Jahr 2025 zum Kapitol, um die Erneuerung von ACT for ALS zu unterstützen. Sein Mitstreiter Dan berichtete in dem Treffen von seinen positiven Erfahrungen mit experimentellen Therapien: "Bevor ich dieses Medikament nahm, benutzte ich einen Lautsprecher und Verstärker für meine Stimme. Seit ich mit dem Medikament angefangen habe, benutze ich es nicht mehr." Eric betonte, wie wichtig es ihm sei, dass alle ALS-Patienten Zugang zu solchen Behandlungen bekommen. "Ich habe großes Glück, großartige medizinische Versorgung und Zugang zu all diesen experimentellen Therapien zu haben, und deshalb ist es mir so wichtig, dass dieses Gesetz durchkommt, weil es Menschen Zugang gibt, die normalerweise keinen Zugang hätten", sagte er, wie Us Weekly berichtet.

Eric hatte im April 2025 öffentlich gemacht, dass bei ihm ALS diagnostiziert worden war. "Ich wurde mit ALS diagnostiziert. Ich bin dankbar, meine liebevolle Familie an meiner Seite zu haben, während wir dieses nächste Kapitel durchleben", ließ er damals gegenüber dem Magazin People mitteilen. Der Grey's Anatomy-Star verstarb im Februar dieses Jahres im Alter von 53 Jahren an den Folgen der unheilbaren Krankheit. Seine Familie erklärte in einem Statement, dass er seine letzten Tage im Kreis enger Freunde, seiner Ehefrau Rebecca Gayheart (54) und seiner beiden Töchter Billie und Georgia verbracht habe. Die beiden Teenager waren der Mittelpunkt seiner Welt. Nach seinem Tod starteten Freunde der Familie eine Spendenaktion, um den Mädchen langfristige Stabilität zu bieten.

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Getty Images Eric Dane im Juni 2025

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Getty Images Eric Dane, Schauspieler

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Getty Images Georgia Geraldine Dane, Rebecca Gayheart und Billie Beatrice Dane bei der Premiere von A24s "The Drama" im DGA Theater Complex in Los Angeles