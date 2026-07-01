Autopsiebericht: Neue Details zu James Ransones (†46) Tod

Neue Details zum Tod von James Ransone (†46) werden bekannt: Der aus "The Wire" bekannte Schauspieler starb im Dezember 2025 im Alter von 46 Jahren durch Suizid. Das geht aus einem Autopsiebericht hervor, über den TMZ berichtet. Demnach soll James vor seinem Tod geäußert haben, dass er sich das Leben nehmen wolle und ins Krankenhaus müsse. Am Fundort seien laut Bericht verschriebene Medikamente entdeckt worden, ein Abschiedsbrief sei jedoch nicht gefunden worden.

Weiter heißt es, dass zwar Medikamente am Ort des Geschehens lagen, aber kein Drogenzubehör gefunden worden sei. Die Ermittler hätten an dem Ort auch keine Hinweise auf ein Verbrechen oder Fremdeinwirkung festgestellt. James Ransone wurde vor allem durch seine Rolle als Ziggy Sobotka in "The Wire" einem breiten Publikum bekannt. In allen zwölf Folgen der zweiten Staffel spielte er den schwierigen Hafenarbeiter und Kriminellen und erhielt dafür viel Zuspruch. Zuvor war er bereits in kleineren Parts in Serien wie "Ed" und "Third Watch" zu sehen gewesen.

Nach seinem Tod meldete sich auch seine Witwe Jamie McPhee öffentlich zu Wort. Sie erinnerte in einem Instagram-Beitrag an ihren verstorbenen Mann, mit dem sie zwei Kinder hatte. Sie teilte ein Foto, auf dem die beiden eng umschlungen lächeln. Dazu schrieb sie: "Ich habe dir gesagt, dass ich dich schon 1.000 Mal vorher geliebt habe, und ich weiß, dass ich dich wieder lieben werde. Du hast mir gesagt, ich müsse mehr wie du sein und du mehr wie ich – und du hattest so recht".

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Schauspieler James Ransone im Jahr 2012

Instagram / skippermcphee James Ransone und sein Frau Jamie mit ihren Kindern im Januar 2022

Instagram / skippermcphee James Ransone und seine Frau Jamie McPhee