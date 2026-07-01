Tochter (2) hat Krebs: Netz drückt Nara Smith Mitgefühl aus

Nara Smith (24) macht gerade eine der schwersten Zeiten ihres Lebens öffentlich – und das Netz rückt eng an ihre Seite. In einem emotionalen Video auf Instagram haben die Influencerin und ihr Mann Lucky Blue Smith (28) nun erzählt, dass ihre heute zweijährige Tochter Whimsy Lou bereits Ende 2025 an Krebs erkrankte und sich einer Chemotherapie unterziehen musste. Seitdem füllen sich die Kommentarspalten unter dem Clip mit Nachrichten voller Liebe und Mitgefühl aus aller Welt. Unter den Unterstützern sind nicht nur zahlreiche Follower, sondern auch prominente Namen wie Heidi Klum (53) und Sängerin Raye, die der jungen Mutter virtuell beistehen.

Heidi, selbst vierfache Mama, schreibt: "Schicke dir Kraft und Liebe" und setzt ein rotes Herz dazu. Auch Raye findet rührende Worte für ihre Freundin und kommentiert: "Meine schöne Superfrau-Freundin". Neben den Stars nutzen unzählige Fans die Kommentarspalte, um Zuspruch zu senden und Whimsy Lou symbolisch den Rücken zu stärken. "Wir wissen wirklich nie, was die Menschen durchmachen", erinnert ein Nutzer. Ein anderer schreibt: "Nara, wir stehen im Schatten für Whimsy Lou". Eine weitere Userin versucht der Familie Trost zu spenden: "Ich hoffe, du bist von Freunden und geliebten Menschen voller Unterstützung umgeben. Es tut mir so leid, mein Schatz." Inzwischen haben sich rund 12,7 Tausend Kommentare unter dem bewegenden Beitrag gesammelt.

Nara, die sonst vor allem mit ästhetischen Kochvideos und Familiencontent auffällt, hatte in ihrem Clip bereits geschildert, wie sehr sie die ersten Anzeichen der Krankheit ihrer Tochter beunruhigten und wie sie und Lucky Blue den Weg durch Krankenhäuser und Arztpraxen gehen mussten. "Wir gingen zu unserem Kinderarzt und er wurde ganz still und ruhig. Mein Herz sank in dem Moment in die Tiefe. Ich weiß nicht, ob es mein Bauchgefühl war, aber das Erste, was ich fühlte, war, dass sie Krebs hat", erklärte die Influencerin. Wie es ihrer Tochter aktuell geht, verriet sie nicht. Doch dass die 24-Jährige diesen sehr privaten Teil ihres Lebens mit Millionen Menschen teilt, zeigt, wie eng Community und Familie bei ihr inzwischen miteinander verwoben sind.

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Getty Images Nara Smith, 2024

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Getty Images Heidi Klum bei der House of Magnum Afterparty im Palais Stéphanie in Cannes, 14. Mai 2026

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