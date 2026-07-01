Louis Tomlinsons Schwester Phoebe erwartet ihr zweites Baby

Influencerin Phoebe Tomlinson hat jetzt verkündet, dass sie ihr zweites Kind erwartet. Auf Instagram teilte die Influencerin süße Fotos aus dem Garten, auf denen sie mit ihrem Partner Jack Varley und der gemeinsamen Tochter Olive zu sehen ist. Auf den Bildern hält die kleine Olive stolz Ultraschallbilder in die Kamera, während Phoebe ihren wachsenden Babybauch präsentiert. Zu den Familienfotos schrieb sie: "Noch eine, die wir verehren. Wir freuen uns sehr, bekannt zu geben, dass Olive große Schwester wird." Die Neuigkeit verbreitete sich rasch in den sozialen Medien, denn Phoebe und Jack hatten ihre erste Tochter erst im Januar 2024 auf der Welt begrüßt.

Jack, der als semiprofessioneller Fußballer aktiv ist, und die junge Mama zeigen sich auf den Schnappschüssen entspannt und strahlend, während sie inmitten von viel Grün posieren. Die Fans der Influencerin, die den Alltag mit ihrer kleinen Familie online teilt, überschütteten das Paar in den Kommentaren mit Glückwünschen. Erst vor Kurzem hatten Phoebe und ihre Zwillingsschwester Daisy Tomlinson mit einem glamourösen Auftritt bei der Paul-Costelloe-Show zum Start der London Fashion Week auf sich aufmerksam gemacht: In passenden schwarzen Looks saßen sie in der Front Row und bewunderten die neuen Kollektionen.

Phoebe und Daisy sind die jüngeren Schwestern von One Direction-Sänger Louis Tomlinson (34) und haben sich längst eine eigene Fangemeinde aufgebaut. In ihrem gemeinsamen Podcast "Tea With The Twins" geben die Zwillinge regelmäßig Einblicke in ihr Leben und sprechen über Familie und ihren Alltag zwischen Social Media, Jobs und Beziehungen. Dort stellten sie auch klar, dass sie ihren Lebensunterhalt selbst finanzieren und keine finanziellen Vorteile aus dem Erfolg ihres berühmten Bruders ziehen. Die beiden arbeiten als Models und kooperieren mit bekannten Modemarken, während Phoebe nun zusätzlich das Leben als junge Mutter und bald Zweifachmama meistert. Daisy ist mit Fußballer Ryan Viggar liiert.

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Instagram / phoebetomlinson Model Phoebe Tomlinson, ihr Partner und ihre Tochter, Juni 2026

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Instagram / phoebetomlinson Phoebe Tomlinson, Model

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Old Boy's Club / BACKGRID Lottie Tomlinson mit ihrer Schwester Daisy, Februar 2022