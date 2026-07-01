Nara Smith macht Krebskampf ihrer Tochter Whimsy (2) publik

Nara Smith (24) hat ihre Follower mit erschütternden Neuigkeiten konfrontiert: Die zweijährige Tochter Whimsy Lou der Influencerin wurde Ende vergangenen Jahres mit Krebs diagnostiziert. In einem Instagram-Video, das die 24-Jährige am 1. Juli veröffentlichte, schilderte sie gemeinsam mit ihrem Mann Lucky Blue Smith (28), wie die Diagnose sie und ihre Familie traf. Nara beschrieb, dass sie zunächst eine verdächtige Stelle an ihrer Tochter entdeckten und mit ihr in die Notaufnahme fuhren – dort tappten die Ärzte jedoch noch im Dunkeln. "Wir gingen zu unserem Kinderarzt und er wurde ganz still und ruhig. Mein Herz sank in dem Moment in die Tiefe. Ich weiß nicht, ob es mein Bauchgefühl war, aber das Erste, was ich fühlte, war, dass sie Krebs hat", erklärte Nara.

Nach zahlreichen Untersuchungen – darunter Röntgenaufnahmen, Ultraschall und schließlich eine Biopsie – folgte die niederschmetternde Bestätigung: Der Krebs hatte sich bereits ausgebreitet und Whimsy musste sofort mit einer Chemotherapie beginnen. Welche Krebsart bei Whimsy festgestellt wurde und wie ihr aktueller Gesundheitszustand ist, verriet Nara nicht. Unter das Video schrieb sie lediglich: "Ich bin dankbar für jede einzelne Krankenschwester und jeden Arzt auf unserem Weg, die uns geholfen haben, durch alles hindurchzukommen und auf der anderen Seite herauszukommen."

Nara und Lucky sind Eltern von insgesamt vier Kindern. Neben Whimsy haben sie die fünfjährige Rumble Honey, den vierjährigen Slim Easy sowie die im September 2025 geborene Fawnie Golden. In ihrem Video erklärte die Influencerin, warum sie sich dazu entschieden hat, die Diagnose öffentlich zu teilen: Sie habe durch den Austausch mit anderen betroffenen Eltern und Familien Halt gefunden. "Das alles zusammen hat mir wirklich viel Trost gegeben und das Gefühl der Einsamkeit gelindert", so Nara. Sie gab auch zu, dass die vergangenen Monate – auch wegen der gleichzeitigen Postpartum-Zeit und der Fürsorge für ihre anderen Kinder – "wirklich herausfordernd" gewesen seien.

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Getty Images Nara Smith bei der "A Night Of Extra" Beauty Evening im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles, 20. März 2026

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Instagram / luckybsmith Lucky Blue Smith und Nara Pellman mit ihrem Baby Rumble Honey, November 2020

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Instagram / naraaziza Nara Smith präsentiert ihren Bauch kurz nach der Geburt