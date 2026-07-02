Bodenständig: Prinz Sverre Magnus feiert WM-Erfolg in U-Bahn

Prinz Sverre Magnus (20) hat nach dem Sieg der norwegischen Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste für einen viralen Moment gesorgt. Am Dienstag war der 20-jährige Royal nach dem 2:1-Erfolg im WM-Achtelfinale in einer vollbesetzten U-Bahn in Oslo unterwegs – und ließ sich von der ausgelassenen Stimmung vollständig mitreißen. Der norwegische Sender NRK veröffentlichte ein Video, das ihn im Norwegen-Trikot inmitten jubelnder Fans zeigt. Unter dem Clip schrieb der Sender: "Prinz Sverre Magnus in WM-Ekstase in der Osloer U-Bahn."

In dem Video ist zu sehen, wie Sverre Magnus lacht, in die Hände klatscht und breit grinst. Als die Fans in der U-Bahnvogn begannen, sich im Gang hinzusetzen und gemeinsam zu rudern, machte der Prinz begeistert mit und reihte sich fast am Ende einer langen Reihe jubelnder Fans ein. Wo er das Spiel zuvor verfolgt hatte, ist nicht bekannt. In Oslo herrschte an diesem Abend an vielen Orten WM-Stimmung – etwa im Ullevaal-Stadion, wo sich tausende Fans zur Fußballfeier versammelten. Auch mit wem Sverre Magnus unterwegs war und ob er von eigenen Sicherheitsleuten begleitet wurde, ist unklar.

Es ist nicht das erste Mal in diesem Turnier, dass der Prinz seinen Fußballenthusiasmus öffentlich zeigt. Bereits beim Gruppenspiel am 23. Juni, als Norwegen Senegal mit 3:2 besiegte, war er gemeinsam mit seiner Schwester Prinzessin Ingrid Alexandra (22) in den USA vor Ort dabei. Sverre Magnus ist seit seiner Rückkehr aus Italien, die im Mai bekannt wurde, deutlich häufiger in der Öffentlichkeit zu sehen. Zuletzt begleitete er seinen Vater Kronprinz Haakon (52) mehrfach bei offiziellen Terminen. Ingrid Alexandra steht derweil selbst zunehmend im Fokus: Für sie ist laut norwegischen Medienberichten sogar eine Verfassungsänderung geplant, damit sie künftig einspringen kann, wenn König Harald (89) und Kronprinz Haakon gleichzeitig verhindert sind.

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Getty Images Prinz Sverre Magnus, norwegisches Königshaus

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Getty Images Kronprinz Haakon, Kronprinzessin Mette-Marit und Prinz Sverre Magnus beim Freundschaftsfußballspiel in Skaugum, Asker, 11. Juni 2025

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Imago Prinz Sverre und Prinzessin Ingrid bei der WM-Quali Norwegen gegen Österreich im Ullevaal-Stadion in Oslo