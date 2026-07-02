Nach Serientod: Simon Böer verstärkt das "SOKO Leipzig"-Team

Nach dem Serientod von Kommissar Jan Maybach bekommt die ZDF-Krimireihe "SOKO Leipzig" ein neues Gesicht: Simon Böer (51) wird künftig als Ermittler Dirk Trebbe an der Seite von Melanie Marschke (56), Amy Mußul und Johannes Hendrik Langer zu sehen sein. Marco Girnth (56), der die Figur des Jan Maybach knapp 500 Episoden lang gespielt hatte, schied in Staffel 26 mit einem dramatischen Serientod aus. Mit Böers Einstieg wird das Ermittlerteam wieder komplett. Einen ersten kurzen Auftritt hatte der gebürtige Bonner bereits in der aktuell laufenden Folge "Die Zeit heilt alle Wunden", in der er kurz mit Melanie Marschke als Kriminalhauptkommissarin Ina Zimmermann zu sehen war. Seinen richtigen Einstand feiert Simon dann in Staffel 27, die im Herbst erscheint – in der Auftaktfolge mit dem Titel "Das Auge".

Wie der Schauspieler beschreibt, ist sein Serien-Ich ein "bodenständiger Ruhrpott-Junge, der sich aus einfachen Verhältnissen hochgearbeitet hat und seinen Job liebt". Als Ermittler arbeite Trebbe "mit viel psychologischem Gespür", so Böer gegenüber t-online. "Ein Menschenleser und genauer Beobachter. Ihn interessiert nicht nur die Tat, sondern vor allem der Mensch dahinter." Dabei verlaufe die erste Zusammenarbeit mit dem bestehenden Team nicht immer reibungslos, denn Trebbe habe "seine Ecken und Kanten". Den Einstieg in Staffel 27 bezeichnet der Rheinländer als "Sprung ins kalte Wasser" – und zieht dabei eine Parallele zwischen sich und seiner Figur: "Wir kommen beide als Neue in ein bestehendes Team – ich als Schauspieler, er als Ermittler."

Simon ist seit mehr als 20 Jahren in zahlreichen TV-Formaten präsent. Neben dem Theater stand er unter anderem für die Familienserie "Herzensbrecher – Vater von vier Söhnen" sowie für ZDF-Produktionen wie "Professor T" und "Notruf Hafenkante" vor der Kamera. Auch in anderen Ablegern der "SOKO"-Reihe war er bereits zu sehen. Zudem übernahm er in der RTL-Erfolgsserie "Der Lehrer" einst die Hauptrolle als neuer Lehrer, nachdem Stammdarsteller Hendrik Duryn (58) nach rund zwölf Jahren aus der Serie ausgestiegen war – die Sendung wurde schließlich nach neun Staffeln abgesetzt.

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Getty Images Simon Böer, Schauspieler

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Getty Images Johannes Hendrik Langer, Melanie Marschke, Amy Mussul und Marco Girnth beim 29. Leipziger Opernball

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Getty Images Simon Böer, TV-Bekanntheit

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