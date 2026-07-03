Schwester deutet an: Beendet Cristiano Ronaldo Karriere?

Steht das Ende einer Ära bevor? Katia Aveiro, die Schwester von Cristiano Ronaldo (41), hat vor der WM-Partie Portugals gegen Kroatien gegenüber mehreren Journalisten angedeutet, dass die Zeit ihres Bruders im Nationalteam bald vorbei sein könnte. "Ich spreche von der Nationalmannschaft. Nach meinen Informationen, die ich aus zuverlässiger Quelle habe, ist das sein letzter Tanz", sagte die 48-Jährige, die in Portugal auch als Sängerin unter dem Namen Ronalda bekannt ist. Gleichzeitig richtete sie eine emotionale Botschaft an die Fans des Superstars, wie oe24 zitiert: "Genießt es, solange es noch andauert. Es wird schwer sein, jemanden wie ihn zu finden."

Das Duell mit Kroatien könnte damit bereits das letzte Spiel im Nationaltrikot für Cristiano gewesen sein. Sportlich lieferte der Portugiese zuletzt beim 0:0 gegen Kolumbien eine eher schwache Vorstellung, traf in der Gruppenphase beim 5:0-Sieg gegen Usbekistan jedoch doppelt – und überholte damit Eusébio als besten portugiesischen WM-Torschützen aller Zeiten. Ein Meilenstein fehlt ihm allerdings bis heute: In acht WM-Turnieren gelang ihm noch kein einziges Tor in einer K.o.-Runde. Sein ewiger Rivale Lionel Messi (39) führt derweil das Rennen um den Goldenen Schuh an und ist inzwischen alleiniger WM-Rekordtorschütze.

Mit bislang 231 Länderspielen und 145 Toren für Portugal hält Cristiano gleich zwei Weltrekorde – kein männlicher Spieler hat häufiger für sein Land gespielt oder öfter getroffen. Den größten Erfolg mit der Nationalmannschaft feierte der 41-Jährige 2016 mit dem Gewinn der Europameisterschaft. Hinzu kamen zwei Titel in der Nations League. Seine Schwester Katia verteidigte ihn in dem kurzen Interview auch gegen Kritiker und verwies dabei auf die bescheidenen familiären Wurzeln des Stürmers.

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Lluis Gene / Getty Images Cristiano Ronaldo und seine Schwester Katia Aveiro nach dem Champions League Finale 2018

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Getty Images Cristiano Ronaldo im Trikot von Al Nassr beim AFC-Champions-League-Finale gegen Gamba Osaka in Riad, 16. Mai 2026

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Getty Images Katia Aveiro, Schwester von Cristiano Ronaldo

Getty Images Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, Januar 2023