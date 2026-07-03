Probedinner: Taylor Swift läutet ihr Hochzeitswochenende ein

Es ist das Hochzeits-Wochenende des Jahres: Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) haben am Donnerstagabend im New Yorker Madison Square Garden ihr Probedinner gefeiert. Rund 100 enge Freunde und Familienmitglieder versammelten sich im Infosys Theater des legendären Veranstaltungsorts, um auf das bevorstehende Jawort anzustoßen. Unter den geladenen Gästen befanden sich laut Page Six unter anderem Supermodel Gigi Hadid (31), Schauspieler Bradley Cooper (51) sowie Taylors Produzenten-Freund Jack Antonoff (42) mit seiner Schwester. Auch Taylors langjährige Publizistin Tree Paine und ihre Jugendfreundin Abigail Anderson waren mit von der Partie. Sportreporterin Erin Andrews (48) kam gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem ehemaligen NHL-Profi Jarret Stoll. Travis' Manager Amanda Santa und sein langjähriger Freund Reggie King rundeten die illustre Gästeliste ab. Die Feierlichkeiten im Infosys Theater sollen von 18 bis 22:30 Uhr gedauert haben.

Taylor selbst traf bereits kurz vor 16 Uhr am Veranstaltungsort ein – mit einem abgedunkelten Suburban-SUV mit erhöhtem Dach und Kommunikationsantennen, wie Daily Mail exklusiv berichtete. Trotz aller Glamour-Stimmung berichten Insider auch von Nerven im Umfeld des Brautpaares. "Alle fühlen sich gut, aber ich glaube, alle sind froh, wenn es vorbei ist", sagte ein Vertrauter der Daily Mail. Gleichzeitig betonte Page Six, dass der engste Kreis um Taylor und Travis keine Verschwiegenheitsvereinbarungen unterzeichnen musste. "Ihre engsten Freunde und Familie wurden nicht gebeten, NDAs zu unterschreiben", so ein Insider. "Der Schutz ihrer Privatsphäre ist einfach etwas, das jeder in ihrem inneren Kreis schon immer ganz natürlich getan hat." Am Freitag wird dann die eigentliche Hochzeitszeremonie stattfinden – mit über 1.000 erwarteten Gästen.

Travis hatte Taylor im vergangenen August einen Heiratsantrag gemacht, nachdem die beiden mehr als zwei Jahre zusammen waren. Die Sängerin hatte die Verlobung mit einem augenzwinkernden Instagram-Post verkündet, der lautete: "Dein Englischlehrer und dein Sportlehrer heiraten." Die beiden hatten ihre Beziehung im Herbst 2023 publik gemacht, nachdem Taylor Travis bei einem Spiel der Kansas City Chiefs die Daumen gedrückt hatte.

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Instagram / killatrav Travis Kelce und Taylor Swift, Juli 2025

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Getty Images Gigi Hadid bei der New York Fashion Week, 10. Februar 2026

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

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