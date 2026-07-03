Ex-Flirt? Influencerin erhebt Vorwürfe gegen Eric Stehfest

Eric Stehfest (37) hat eine neue Beziehung – und das sorgt prompt für Entsetzen bei einer bestimmten Frau. Kaum hatte der Schauspieler seine neue Liebe offiziell gemacht, meldete sich Influencerin und Friseurin Jenny König auf Instagram zu Wort. In ihrer Story erhebt sie schwere Vorwürfe gegen Eric und behauptet, zehn Monate lang Zeit und Gefühle in ihn investiert zu haben – nur um von seiner neuen Beziehung durch einen Social-Media-Post zu erfahren. "Ich musste gestern zum zweiten Mal über einen Insta-Post erfahren, dass er 'die große Liebe' gefunden hat. Für mich ein Schock", schreibt sie. Eric hat sich zu den Vorwürfen bisher nicht geäußert. Ob die beiden in einem Verhältnis gestanden haben, ist bisher nicht eindeutig klar, in welchem.

In ihrer Story schreibt Jenny weiter: "Ich habe zehn Monate meiner Zeit in ihn investiert, er hat mit mir eine Illusion aufgebaut, dass mein Kopf komplett auf ihn fixiert war. Wir hatten Pläne und ich dachte wirklich, es ist was Besonderes." Außerdem gibt sie an, dass Eric ihr Ende Mai noch hoch und heilig versprochen habe, dass so etwas nicht "noch einmal" passieren würde – ein Bezug auf eine offenbar bereits frühere ähnliche Situation. Als sie ihn gestern darauf angesprochen habe, habe er nur gesagt, er wolle seinen Frieden – und sie anschließend blockiert. "Ich bin froh, nicht mehr in einem Luftschloss zu leben aus Lovebombing und Ghosting", schreibt Jenny weiter. Gleichzeitig betont sie, mehr über die Situation erzählen zu wollen, ihre Energie aber vorerst für sich und ihre Familie behalten zu wollen: "Bin menschlich super enttäuscht von Eric Stehfest."

Während die Vorwürfe von Jenny gerade erst öffentlich wurden, hatte Eric seine neue Liebe erst einen Tag zuvor selbst bei Instagram gefeiert. Auf einem Strandfoto zeigte er sich eng umschlungen mit Sarah, die mit langen schwarzen Haaren und vielen Tattoos auffiel. Dazu schrieb er: "Manchmal findet man die große Liebe erst nach dem schlimmsten Sturm, wenn der Glaube an wahre Liebe fast erloschen ist." Eric erklärte auch, er habe sich eigentlich nur auf seine Kinder konzentrieren wollen. Doch dann sei Sarah plötzlich in sein Leben getreten: "Nach all der Dunkelheit und der schmerzhaften Jahre voller Liebesentzug schenkte sie mir meinen Glauben zurück."

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Instagram / ericstehfest Eric Stehfest, August 2024

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Instagram / jennykoenig._ Jenny König, Influencerin

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Instagram / ericstehfest Eric Stehfest mit seiner neuen Freundin Sarah Scheil, Juli 2026