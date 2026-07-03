Nanu: Blake Lively fehlt bei Taylor Swifts Mega-Hochzeit

Während sich Dutzende Promis für Taylor Swifts (36) Hochzeit mit Travis Kelce (36) auf den Weg nach New York gemacht haben, glänzt eine Person durch Abwesenheit: Blake Lively (38). Die Schauspielerin, mit der Taylor einst eng befreundet war, wurde nicht zur glamourösen Feier eingeladen – und das scheint kein Zufall zu sein. Statt beim Probeabendessen im Madison Square Garden dabei zu sein, wurde Blake gemeinsam mit ihrem Ehemann Ryan Reynolds (49) rund 500 Kilometer entfernt in Lake Placid im Bundesstaat New York gesichtet. Dort feuerten die beiden ihre sechsjährige Tochter Betty (6) bei einem Reitturnier an, wie TMZ berichtete.

Beim Probeabendessen im Madison Square Garden waren derweil andere Stars zugegen – darunter Model Gigi Hadid (31) und Sängerin Selena Gomez (33), die sich für den glamourösen Anlass entsprechend in Schale geworfen hatten. Blake hingegen war in Lake Placid in einem schlichten marineblauen Trägertop und Jeansshorts zu sehen, Ryan im weißen T-Shirt und Khakihose. Die Freundschaft zwischen Taylor und Blake soll sich in den vergangenen Jahren zunehmend abgekühlt haben. Den Riss verursachte unter anderem Blakes Klage gegen ihren Filmkollegen und Regisseur Justin Baldoni (42), in die Taylor hineingezogen wurde. Justin soll Blake vorgeworfen haben, ihre enge Freundschaft mit der Sängerin genutzt zu haben, um Einfluss auf die Produktion des Films auszuüben.

Dass ausgerechnet Blake nicht dabei ist, überrascht auch deshalb, weil sie und Ryan drei gemeinsame Töchter teilen – deren Patentante keine Geringere als Sängerin Taylor ist. Taylors Hochzeit mit dem NFL-Star Travis soll sich über mehrere Tage erstrecken und rund um den amerikanischen Nationalfeiertag am 4. Juli im Madison Square Garden stattfinden. Neben dem Probeabendessen für etwa 100 geladene Gäste soll die eigentliche Feier laut Berichten rund 1.000 Menschen umfassen.

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ActionPress Blake Lively und Taylor Swift in Soho

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Getty Images/Getty Images/MEGA Taylor Swift, Blake Lively und Justin Baldoni

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Instagram / blakelively Blake Lively und Ryan Reynolds, 2026