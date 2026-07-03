Kurz vorm Jawort: Travis Kelce lacht über KI-Hochzeitsfoto

Travis Kelce (36) beweist kurz vor seinem großen Tag Humor: Der Footballstar amüsiert sich köstlich über ein KI-generiertes Hochzeitsfoto von sich und Taylor Swift (36). Comedian Bert Kreischer hatte auf Instagram ein Bild gepostet, das ihn zwischen einer künstlich erstellten Braut Taylor im weißen Traumkleid und einem digital im Smoking gesteckten Travis zeigt – und dazu scherzhaft geschrieben, es zeige den Moment, in dem Jason Kelce (38) ihn an die Bar rufe. Der Tight End der Kansas City Chiefs ließ sich den Spaß nicht entgehen und reagierte mit einer Reihe tränenlachender Emojis unter dem Post. Während Travis im Netz über die Fake-Hochzeit lacht, laufen in New York City die Vorbereitungen für das echte Liebesfest auf Hochtouren.

Rund um das angebliche Proben-Dinner im legendären Madison Square Garden füllt sich die Metropole mit prominenten Bekannten der Sängerin. Ed Sheeran (35), Sabrina Carpenter (27) und Camila Cabello (29) wurden bereits in der Stadt gesichtet, offenbar bereit für glamouröse Feierlichkeiten im Umfeld des Paares. Selena Gomez (33) deutete in ihrer Instagram-Story an, bei den Plänen dabei zu sein, schrieb aber zugleich "Ich wünschte, Benny wäre jetzt hier", und machte damit klar, dass ihr Partner Benny Blanco sie wohl nicht begleiten kann. Auch Produzent Jack Antonoff (42) zeigte sich im schicken schwarzen Anzug in Manhattan, während seine frühere Partnerin Lena Dunham (40) ebenfalls im edlen Look unterwegs war – beide scheinbar auf dem Weg zu demselben exklusiven Event. Travis' Mutter Donna Kelce (73) wurde zudem bei ihrer Ankunft in New York und später am Madison Square Garden gesichtet, um ihren Sohn bei den Hochzeitsvorbereitungen zu unterstützen.

Doch während New York schon wie die perfekte Kulisse für den großen Tag wirkt, brodelt parallel ein ganz anderes Gerücht. Laut Page Six soll es aus dem Umfeld des Paars plötzlich heißen: "Sie sind bereits verheiratet." Das Portal nannte weder Ort noch Zeitpunkt. Aber eine mögliche Spur lieferte die Route von Taylors Privatjet, die zuletzt für Gesprächsstoff sorgte. Die Maschine soll am Sonntag von Nashville über Philadelphia (wo Travis' Vater Ed Kelce lebt) nach Tampa (Heimat von Taylors Vater Scott Swift) und später wieder zurück nach Nashville geflogen sein, bevor es nach New York City ging. Auch Nashville fiel als möglicher Ort fürs Jawort.

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Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

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Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez

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Imago Taylor Swift und Travi Kelce in New York, Mai 2026