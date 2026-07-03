Heiraten Taylor Swift und Travis Kelce vor laufender Kamera?

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) machen ihre Liebe offenbar zum ganz großen Spektakel: Die Sängerin und der Footballstar sollen sich im legendären Madison Square Garden in New York das Jawort geben – und das offenbar vor laufenden Kameras. Wie Mirror berichtet, wurden rund um die Arena Hinweisschilder entdeckt, die auf Dreharbeiten im Zusammenhang mit "einer im MSG stattfindenden Veranstaltung" aufmerksam machen und Foto- sowie Videoaufnahmen ankündigen. Demnach werden bereits seit Montag Szenen gedreht, um die Vorbereitungen auf die opulente Trauung einzufangen, deren Zeremonie für 17 Uhr Ortszeit angesetzt sein soll.

Laut dem Bericht des Mirror weisen die Schilder rund um den Madison Square Garden klar darauf hin, dass jeder, der sich während des Events im Umfeld der Halle aufhält, gefilmt werden könnte. Das lässt vermuten, dass die Hochzeit von Taylor und Travis für ein größeres Projekt dokumentiert werden soll – ob für einen Konzertfilm, eine Doku über ihre Liebesgeschichte oder ein eigenes Hochzeits-Special, bleibt allerdings noch offen. Die laufenden Dreharbeiten konzentrierten sich bisher wohl vor allem auf den Aufbau, das Eintreffen der Gäste und die letzten Handgriffe hinter den Kulissen.

Taylor gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten Musikerinnen der Welt und ist längst auch für aufwendig inszenierte Filmprojekte rund um ihre Musik bekannt. Mit Konzertfilmen und Dokus ließ die Popikone ihre Fans bereits mehrfach hinter die Kulissen ihres Lebens und ihrer Tourneen blicken. Travis wiederum ist als Footballprofi in den USA ein gefeierter Sportstar. Seitdem die beiden offiziell ein Paar sind, verfolgen Fans weltweit jeden gemeinsamen Auftritt. Eine filmisch begleitete Traumhochzeit im Madison Square Garden fügt sich für viele Beobachter deshalb nahtlos in die öffentliche Liebesgeschichte der beiden ein.

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Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Februar 2024 in Las Vegas

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim NBA-Spiel Knicks vs. Cavaliers in Cleveland, Mai 2026

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce im Januar 2024