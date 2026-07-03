Krebskampf: Nara Smith teilt Fotos ihrer Tochter Whimsy (2)

Wenige Tage nachdem Nara Smith (24) öffentlich gemacht hatte, dass ihre zweijährige Tochter Whimsy Lou an Krebs erkrankt ist, zeigt die Influencerin ihre kleine Tochter nun erstmals in Bildern. Auf Instagram veröffentlichte sie einen Post mit mehreren Fotos, die Whimsy auf ihrem Krebsweg begleiten – der Kopf des Mädchens ist kahl rasiert und mit bunten Steinchen beklebt. Dazu schrieb Nara: "Kleines Kämpfermädchen." Die Entscheidung, die Bilder zu teilen, sei ihr nicht leichtgefallen, wie sie ihren Followern gegenüber zugab.

"Etwas so Verletzliches zu teilen, war keine leichte Entscheidung, aber jede Nachricht, jedes Gebet, jede Geschichte mit einer ähnlichen Erfahrung und jede Freundlichkeit zu sehen, hat es ein wenig leichter gemacht", schrieb Nara zu dem Post. An andere Eltern und Familien, die gerade Schweres durchmachen, richtete sie außerdem die Worte: "Wir denken auch an euch." Auch viele prominente Stimmen meldeten sich in den Kommentaren zu Wort. So schrieb Heidi Klum (53): "Ich schicke dir Stärke und Liebe." Auch andere Influencer und Freunde des Paares übermittelten Genesungswünsche.

Nara hatte Ende vergangenen Jahres die Krebsdiagnose ihrer Tochter erhalten und die Neuigkeit in einem Instagram-Video vor wenigen Tagen publik gemacht. Darin beschrieb sie auch, wie belastend die vergangenen Monate für die ganze Familie waren – zumal sie die Situation gleichzeitig als frischgebackene Mutter bewältigte, da Nara und ihr Mann Lucky Blue Smith (28) im September 2025 ihr viertes gemeinsames Kind, Tochter Fawnie Golden, bekommen hatten. "Das alles verarbeiten und als Familie navigieren, während ich nach der Geburt noch in der Erholung bin, unsere anderen Kinder zu Hause zu lieben und zu versorgen, viel Zeit mit Whimsy im Krankenhaus zu verbringen und gleichzeitig die Arbeit nicht aus den Augen zu verlieren – das war wirklich eine Herausforderung", schilderte sie.

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Instagram / naraaziza Nara Smith, Inluencerin, und ihre Tochter

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Instagram / naraaziza Nara Smiths Tochter

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Instagram / luckybsmith Lucky Blue und Nara Smith im Juni 2025