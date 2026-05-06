Noch verheiratet: Wartet Kyle Richards auf Comeback mit Ex?

Beim Wiedersehen der aktuellen Staffel von The Real Housewives of Beverly Hills hat Kyle Richards (57) eine überraschend offene Aussage über ihren noch immer nicht vollzogenen Scheidungsprozess gemacht. Knapp drei Jahre nach der Trennung von Mauricio Umansky (55) haben die beiden die Ehe noch immer nicht offiziell beendet – und Kyle erklärte in einem von E! News vorab veröffentlichten Ausschnitt aus dem zweiten Teil des Reunion-Specials, warum das so ist. Auf die Frage von Moderator Andy Cohen (57), weshalb sie den finalen Schritt noch nicht gegangen sei, antwortete die Realitystar-Darstellerin: "Es würde sich verändern und es wäre beängstigend, wenn es sich verändert."

Ihre Kollegin Dorit Kemsley hatte Kyle zuvor direkt gefragt, ob sie auf eine Rückkehr von Mauricio hoffe – eine Frage, die Kyle verneinte. Stattdessen beschrieb sie eine ungewöhnliche Alltagssituation: "Ich mag es so, wie es ist. Wir können zusammen essen, er geht in sein Zimmer, ich gehe in mein Zimmer. Wir wachen auf, trinken morgens Kaffee, reden darüber, was wir machen werden, wir fahren Ski." Als Andy dann nachhakte, ob Kyle im Zuge einer Scheidung die Hälfte von Mauricios Immobilienfirma The Agency einfordern würde, ließ Kyle aufhorchen: "Na ja, es gehört mir. Die Hälfte gehört mir." Kyles Schwester Kathy Hilton (67) reagierte ungläubig und fragte, ob Mauricio das wisse. Auch Bozoma Saint John (49) zeigte sich hörbar überrascht. Kollegin Sutton Stracke (54) warnte Kyle mit den Worten: "Geld verändert die Dinge, besonders Männer. Männer und Geld – zusammen werden sie zum Biest." Kyle blieb jedoch bei ihrer Einschätzung und verwies darauf, dass es keinen Ehevertrag gebe: "Es ändert nichts daran, dass die Hälfte mir gehört. Offensichtlich gibt es keinen Ehevertrag. Wir hatten nichts. Wir lebten in einer Zweizimmerwohnung mit drei Kindern."

Kyle und Mauricio waren über 30 Jahre zusammen, bevor ihre Trennung im Sommer 2023 nach 27 gemeinsamen Ehejahren publik wurde. "Wir haben unser Leben zusammen aufgebaut. Er hatte buchstäblich zwei Groschen, als ich ihn heiratete", betonte Kyle bei der Reunion. Sie ist außerdem die dienstälteste Housewife in der Geschichte des Bravo-Netzwerks. Neben ihrer Rolle in der Realityshow hat die Mutter von vier Töchtern zuletzt ihre Produktionsfirma "House of 18" gegründet und arbeitet dort an mehreren Fernsehprojekten, während sie gleichzeitig als Schauspielerin aktiv ist.

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Imago Kyle Richards und Mauricio Umansky bei der Paramount Network Launch Party in Los Angeles, 18. Januar 2018

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Imago Mauricio Umansky und Kyle Richards bei der Homeless Not Toothless Fundraising Gala in Beverly Hills, April 2023

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Imago Beim QVC Red Carpet Style Event in Los Angeles: Kyle Richards mit Ehemann Mauricio Umansky