Schmuck weg: Bei Kyle Richards Tochter wurde eingebrochen

Wie TMZ berichtet, wurde vor wenigen Tagen in das Haus von Kyle Richards (55) Tochter Farrah Aldjufrie (35) eingebrochen. Zum Zeitpunkt des Einbruchs sei die 35-Jährige laut dem Magazin glücklicherweise nicht vor Ort gewesen. Insider geben an, dass die Einbrecher bei ihrer Diebestour unter anderem teure Handtaschen und fast den kompletten Schmuck der TV-Persönlichkeit eingesackt haben sollen. Bisher gebe es noch keine Schätzungen über den finanziellen Schaden, der durch die Eindringlinge entstanden ist.

Ein Video, das TMZ veröffentlichte, zeigt Kyle und ihre Tochter beim Gespräch mit den Beamten. Die Schauspielerin steht ihrer Tochter also nach dem schrecklichen Ereignis bei. Laut dem Blatt habe sie beim Verlassen versichert, dass es allen, einschließlich Farrah, gut gehe. Ihre Tochter sei lediglich aufgewühlt.

Doch der Einbruch ist nicht das Einzige, was die Familie derzeit verkraften muss: Vergangenes Jahr trennten sich Kyle und ihr Ehemann Mauricio Umansky (53) nach 27 Ehejahren. Die beiden haben drei gemeinsame Töchter – Farrah stammt aus einer früheren Beziehung ihrer Mutter. Über das Ehe-Aus der beiden erfuhren ihre Kids allerdings aus den Medien. "Wir haben es durch einen Artikel erfahren. Die Nachricht von der Trennung meiner Eltern kam heraus, bevor wir jemals intern als Familie darüber gesprochen hatten", verriet Alexia Umansky (27) kürzlich in dem Podcast "Scrubbing In with Becca Tilley & Tanya Rad".

Instagram / farrahbritt Farrah Aldjufrie, Immobilienmaklerin

Instagram / kylerichards18 Mauricio Umansky (links) und Kyle Richards (mitte) mit ihrer Familie

