So fand Chloe Bailey heraus, dass ihr Ex-Freund fremdging

Im Podcast "Call Her Daddy" mit Gastgeberin Alex Cooper (31) hat Chloe Bailey jetzt offen über eine Beziehung gesprochen, in der ihr Ex-Freund fremdging – und dabei verraten, wie sie die Untreue entdeckte. Die Sängerin schilderte, dass sie in seinem Badezimmer Wimpernverlängerungen fand, die ihr nicht gehörten, sowie Haarbänder, die nicht zu ihrer eigenen Haartextur passten. Fans hätten ihr außerdem manchmal Nachrichten geschickt, und manche hätten sich sogar an ihre Patentante gewandt, um sie zu informieren.

Was Chloe dann tat, sorgt für Gesprächsstoff: Statt ihren Ex sofort zur Rede zu stellen, beschloss sie, erst einmal nichts zu sagen. "Ich habe es bemerkt und bis zum nächsten Morgen geschwiegen – dann bin ich ins Badezimmer gegangen, als wäre es mir gerade erst aufgefallen", erzählte sie im Podcast und fügte hinzu: "Ich wollte einfach noch eine Nacht lang kuscheln." Am nächsten Morgen spielte sie die Schockierte – ihr Ex stritt die Untreue jedoch ab. Rat hatte sie sich zuvor nicht bei ihrer Schwester Halle Bailey (26) gesucht, sondern bei ihrer Patentante. "Sie ist wie meine Stimme der Vernunft", erklärte Chloe. Halle hingegen, so scherzte sie, hätte sie dazu gebracht, "auszuflippen". Namen nannte Chloe in dem Gespräch keine – in der Vergangenheit wurde sie unter anderem mit dem Rapper Gunna, dem Musiker Burna Boy und dem Fußballspieler Memphis Depay in Verbindung gebracht.

Chloe und Halle wurden gemeinsam als Musikduo Chloe x Halle bekannt, bevor sie ihre Karrieren in unterschiedliche Richtungen lenkten. Chloe ist mit 28 Jahren die ältere der beiden Schwestern. Ihr Psychothriller "Strung" ist seit Ende Juni beim Streamingdienst Peacock zu sehen, während Halle zuletzt mit der Romantikkomödie "You, Me & Tuscany" vor der Kamera stand. "Es macht so viel Spaß zu sehen, wie wir beide unsere Sache machen und gleichermaßen erfolgreich sind – und das macht es auch so viel besonderer, wenn wir wieder zusammenkommen", sagte Chloe gegenüber dem Magazin People über ihre gemeinsame Schwester.

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Getty Images Chloe Bailey bei den 57th NAACP Image Awards im Pasadena Civic Auditorium, 28. Februar 2026

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Getty Images Chloe Bailey im Juni 2024

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Getty Images Halle Bailey und Chloe Bailey bei der "Give Her FlowHERS"-Gala

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