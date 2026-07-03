Zinsen: Soulja Boys Schulden steigen täglich um 1.000 Euro

Soulja Boy (35) gerät finanziell immer stärker unter Druck: Der Rapper soll seiner Ex-Freundin inzwischen umgerechnet etwa 3,6 Millionen Euro schulden – und die Summe wächst laut Gerichtsunterlagen, die TMZ vorliegen, Tag für Tag weiter. In den Papieren ist von satten 1.000 Euro täglicher Zinslast die Rede, die aktuell auf den bereits bestehenden Betrag obendrauf kommen. Die Frau, die in dem Verfahren als Jane Doe geführt wird und früher mit Soulja Boy liiert war, versucht weiterhin, das Geld einzutreiben und will sich nicht mit leeren Versprechungen zufriedengeben.

Auslöser für die hohe Forderung ist ein Urteil einer Geschworenenjury, die der Klage der Ex-Freundin stattgegeben hat. Nach dem Prozess wurde Soulja Boy für sexuelle Nötigung, die Zufügung emotionalen Leids und weitere Delikte zivilrechtlich haftbar gemacht. Die Vorwürfe stehen im Zusammenhang mit der Beziehung der Klägerin zu dem Musiker, in der sie zunächst als persönliche Assistentin tätig gewesen sein soll, bevor sich eine Romanze entwickelte, die laut Anklage schnell gewalttätig geworden sei. Um an ihr Geld zu kommen, hat die Frau laut TMZ inzwischen Schritte eingeleitet, um Musik-Tantiemen des Rappers beschlagnahmen und versteigern zu lassen.

Schon vor einem Jahr hatte der Zivilprozess in Santa Monica für Schlagzeilen gesorgt. In dem dreiwöchigen Verfahren schilderte Jane Doe damals erschütternde Details aus der Zeit von 2019 bis 2020. Sie warf Soulja Boy, der mit Hits wie "Crank That" weltweit berühmt wurde, unter anderem Tritte und Schläge, Drohungen und finanzielle Unregelmäßigkeiten vor. Besonders schwer wog die Behauptung, sie sei drei Tage lang in einem Zimmer eingesperrt worden. Außerdem sollen im Prozess Textnachrichten ausgewertet worden sein, die seine beleidigende Sprache gegenüber der ehemaligen Assistentin gezeigt hätten.

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Getty Images Soulja Boy, Rapper

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Getty Images Soulja Boy, Rapper

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Getty Images Soulja Boy bei den BET Social Awards im März 2019