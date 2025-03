Halle Bailey feiert ihren 25. Geburtstag mit Söhnchen Halo

Halle Bailey (25) feiert einen besonderen Meilenstein: Gemeinsam mit ihrem Sohn Halo posiert die Schauspielerin und Sängerin für eine Reihe süßer Fotos, die sie anlässlich ihres 25. Geburtstags auf Instagram teilt. In einem lilafarbenen Kleid mit passendem Hintergrund präsentiert sich Halle mit einem strahlenden Lächeln an der Seite ihres Sohnes und mit einem Geburtstagskuchen in der Hand. In der Bildunterschrift schreibt der "Arielle, die Meerjungfrau"-Star: "Ich bin heute 25. Ich bin so dankbar für ein weiteres Jahr, ich habe mich nie stärker gefühlt." Halo ist Halles Sohn aus ihrer vergangenen Beziehung mit dem Rapper DDG (27).

Neben den gemeinsamen Aufnahmen mit Halo erhält Halle auch zahlreiche Geburtstagswünsche von ihrer Familie. Ihre Schwester Chloe Bailey, selbst erfolgreiche Musikerin, widmet ihr auf Instagram einen süßen Post. "Happy Birthday an meine wunderschöne Schwester, ich bin so stolz auf die Frau, die du bist. Ich liebe dich", schreibt sie zu einem Video, das verschiedene Momente der beiden Schwestern zeigt. Auch ihr Bruder Branson und ihre Schwester Ski teilen ihre Glückwünsche und betonen, wie stolz sie auf Halles Reise als Mensch und Mutter sind.

Halle, die sich in den vergangenen Monaten auf ihre neue Rolle als Mutter konzentriert hat, erklärte kürzlich, warum sie ihre Schwangerschaft nicht öffentlich machte. Bei einem Event im März 2024 verriet sie laut People: "Halo war mein größtes Geschenk und ich wollte dieses Glück nicht teilen, bevor ich mich dazu bereit fühlte." Ihre Fans feiern die junge Schauspielerin nicht nur für ihre beruflichen Erfolge, sondern auch für ihre Ausdrucksstärke und Persönlichkeit als Mutter.

Getty Images Halle Bailey, Sängerin

Getty Images DDG und Halle Bailey, 2023

