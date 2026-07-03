So romantisch startete die Liebe von Taylor Swift und Travis

Es begann mit einem Freundschaftsarmband und endete – zumindest vorerst – mit Verlobung und bevorstehender Hochzeit: Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) sind seit Oktober 2023 offiziell ein Paar, doch ihre Geschichte startete bereits einige Monate früher. Im Juli 2023 besuchte der NFL-Star ein Konzert der Sängerin auf ihrer Eras Tour im Arrowhead Stadium in Kansas City. Kelce hatte sich etwas Besonderes einfallen lassen: Er wollte Taylor ein selbst gebasteltes Freundschaftsarmband mit seiner Telefonnummer überreichen. Das Treffen backstage scheiterte jedoch, denn die Musikerin spricht vor und nach ihren Auftritten grundsätzlich nicht mit anderen, um ihre Stimme für die 44 Songs zu schonen. Wie Travis jetzt in einer Folge seines Podcasts "New Heights" verriet, war er darüber mehr als enttäuscht. Taylor beschrieb das im gleichen Podcast – dem sie als Gast beiwohnte – mit einem Augenzwinkern als "männlichen Trotzanfall".

Der Anfang lief nämlich nicht ganz glatt. Travis hatte schon kurz nach dem Konzert im Podcast "New Heights" erzählt, dass er enttäuscht gewesen sei, weil er Taylor das Armband nicht persönlich geben konnte. Taylor griff das später selbst mit Humor auf. Sie scherzte über seinen kleinen Frust und machte zugleich deutlich, dass seine Aktion Eindruck bei ihr hinterlassen hatte. Schließlich meldete sie sich bei ihm, nachdem ihr mehrere Menschen aus ihrem Umfeld von Travis vorgeschwärmt hatten. Einen besonderen Anteil schreiben die beiden Andy Reid zu. "Andy warb für dich", sagte Taylor in dem Podcast über den Chiefs-Coach. Travis antwortete darauf nur knapp: "Danke, Andy." Auch Patrick Mahomes (30) beanspruchte bereits im Mai 2024 in "The Pat McAfee Show" einen Teil des Kuppler-Ruhms für sich und erklärte, er habe Travis damals ermutigt, es bei Taylor einfach zu versuchen.

Lange Zeit verbrachten die beiden Zeit miteinander, bevor die Öffentlichkeit überhaupt etwas davon ahnte. Wie Taylor in einem Interview mit Time erklärte, waren sie zum Zeitpunkt, als sie erstmals bei einem Chiefs-Spiel zu sehen war, bereits ein Paar. "Wir hatten eine beträchtliche Zeit, in der niemand etwas wusste, und dafür bin ich dankbar, denn wir konnten uns in Ruhe kennenlernen", sagte sie. Inzwischen scheint das Paar den nächsten großen Schritt zu gehen: Berichten zufolge wollen Taylor und Travis noch vor dem Wochenende des amerikanischen Unabhängigkeitstages am 4. Juli in New York City heiraten. Taylors Nervosität vor der großen Feier soll laut einem Vertrauten des Paares groß sein.

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ActionPress / Tatiana / Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce im Oktober 2024

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim NBA-Spiel Knicks vs. Cavaliers in Cleveland, Mai 2026

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Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift, 2025