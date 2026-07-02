Promi-Hochzeit des Jahres: Was wird Travis Kelce tragen?

Travis Kelce (36) und Taylor Swift (36) geben sich am 3. Juli bei einer glamourösen Feier im Madison Square Garden in New York das Jawort – und die Welt fragt sich: Was wird die Braut tragen? Doch auch der Bräutigam verdient ein bisschen Stil-Spekulation. Denn Travis ist bekannt dafür, auf dem roten Teppich genauso viel Aufsehen zu erregen wie auf dem Footballfeld. Sein langjähriger Schneider Tom Marchitelli von Gentleman's Playbook hat jetzt gegenüber Page Six verraten, was er für den großen Tag des Sportlers erwartet – und er dürfte es besser wissen als die meisten: In den vergangenen zehn Jahren hat er ganze 25 Anzüge für den Footballstar angefertigt.

Marchitelli tippt fest auf Louis Vuitton als Marke des Tages. Travis habe schon immer eine besondere Vorliebe für das französische Luxuslabel gehabt, erzählt der Schneider – sowohl bei Schuhen als auch bei Kleidung. Auch Taylor greife zuletzt regelmäßig auf die Marke zurück, und das Paar trage sie immer wieder gemeinsam bei Dates. Was den konkreten Look angeht, erwartet Marchitelli Eleganz mit einem Hauch Extravaganz: "Ich denke, er wird Taylor einen Märchenmoment schenken wollen und eher den klassischen Weg gehen. Ich erwarte einen leicht weiter geschnittenen, doppelreihigen Smoking, ein knackig weißes Hemd und eine schwarze Fliege – abgerundet von einer diamantbesetzten Reversnadel." Einen Outfit-Wechsel im Laufe des Abends hält der Profi ebenfalls für sehr wahrscheinlich: "Travis hat seine Einläufe vor den Spielen in seine persönliche Modenschau verwandelt – für seinen wichtigsten Auftritt aller Zeiten würde es mich nicht überraschen, wenn er mindestens einen Wechsel einplant, mit etwas, das unter den Blitzlichtern der MSG richtig leuchtet", so Marchitelli.

Travis und Marchitelli verbindet eine mehr als zehnjährige Zusammenarbeit, in der der Profi den Sportler als jemanden kennenlernte, der Grenzen gezielt auslotet. "Er war einer der Ersten, der mich wirklich in wildere Looks hineingedrängt hat. Er hatte schon immer ein Gespür dafür, die Grenzen zu verschieben und Dinge zu tragen, über die die Leute reden", erklärte der Schneider gegenüber Page Six. Travis, der für die Kansas City Chiefs auf dem Feld steht, ist auch abseits des Sports längst zu einem echten Stil-Icon geworden. Für den Super Bowl 2024 wählte er etwa einen funkelnden schwarzen Anzug der Marke Amiri, im Jahr darauf setzte er bei dem Spiel auf einen kühnen, von den 1970ern inspirierten, rostfarbenen Look.

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Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

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Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2025