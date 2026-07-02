Vor geheimer Hochzeit: Taylor Swift ist nervös und schlaflos

Aufregung vor der großen Feier: Taylor Swift (36) soll laut einem Insider in den Tagen vor ihrer angeblichen Hochzeit mit Travis Kelce (36) kaum schlafen können. Die Trauung soll demnach noch dieses Wochenende zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli im New Yorker Madison Square Garden stattfinden. Wie ein Vertrauter des Paares gegenüber Daily Mail berichtete, kämpft die Sängerin mit echten Vorweddingnerven: "Sie macht gerade eine völlig neue Erfahrung in ihrem Leben durch, und die hat sie ganz schön aufgewühlt."

Der Insider schilderte, dass Taylor "Schlafprobleme" habe und "sehr emotional auf kleine Dinge reagiert, die ihr normalerweise nicht einmal wichtig wären." Dabei sei es vor allem der Gedanke an die öffentliche Aufmerksamkeit, der ihr zu schaffen mache. "Sie weiß, dass die ganze Welt an ihrem großen Tag auf sie schauen wird, und das ist ihr unheimlich", so die Quelle und weiter: "Sie fühlt sich fast ängstlich, aufgeregt und verletzlich – alles gleichzeitig." Ganz anders soll Travis in dieser Situation reagieren: "Trav ist das komplette Gegenteil. Er versucht, Tay zu beruhigen", erklärte der Insider. Der Footballstar wurde von TMZ außerdem allein beim Joggen nahe Taylors Townhouse in Tribeca gesichtet.

Dass die Hochzeit im Madison Square Garden in New York stattfinden soll, ist schon seit einigen Tagen im Gespräch. Berichten zufolge sind dabei neben einem Probeabend für Familie und enge Freunde auch eine große Feier mit rund 1.000 Gästen geplant. Auch die Frage, ob Taylor nach der Hochzeit privat den Nachnamen ihres Partners annehmen könnte, sorgte schon für Gesprächsstoff. Öffentlich bestätigt haben Taylor Swift und Travis Kelce die Hochzeitspläne bisher allerdings nicht. Taylor und Travis sind seit 2023 ein Paar – die Sängerin war in der Vergangenheit regelmäßig bei den Spielen der Kansas City Chiefs zu sehen, um ihren Partner zu unterstützen.

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Getty Images Taylor Swift bei Spiel 4 der NBA Finals 2026 im Madison Square Garden

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Imago Taylor Swift bei der Time 100 Gala, Februar 2026

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Imago Taylor Swift und Travi Kelce in New York, Mai 2026