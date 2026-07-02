Taylor Swift und Travis Kelce spenden 26 Mio. vor Hochzeit

Kurz vor ihrer geplanten Hochzeit rund um den amerikanischen Unabhängigkeitstag am 4. Juli in New York zeigen Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) eine beeindruckende Geste der Großzügigkeit: Das Paar hat in dieser Woche gemeinsam 26 Millionen Dollar (rund 23 Millionen Euro) an zahlreiche gemeinnützige Organisationen gespendet. Dies bestätigte Taylors Sprecher bei People, zu den genauen Beträgen der einzelnen Empfänger machte er jedoch keine Angaben.

Unter den Begünstigten befinden sich insgesamt 20 Organisationen aus ganz Amerika. Viele haben einen Bezug zu Taylors und Travis' Heimatstädten: So erhielten etwa mehrere New Yorker Lebensmitteltafeln wie City Harvest und die Food Bank for New York City Spenden, ebenso wie die Harvesters in Kansas City – der Stadt, in der Travis mit den Kansas City Chiefs spielt. Weitere Empfänger sind die Tierschutzorganisation ASPCA, Feeding America, Dolly Partons (80) Imagination Library sowie The Store, ein Sozialprojekt von Countrysänger Brad Paisley (53) und seiner Frau Kimberly Paisley in Nashville. Auch Kinderkrankenhäuser profitieren: Das MSK Kids-Programm des Memorial Sloan Kettering Cancer Centers, das Hassenfeld Children's Hospital am NYU Langone sowie das Children's Mercy Hospital in Kansas City sind ebenfalls darunter. Für die Feier selbst hat das Paar laut einem Freund eine klare Ansage gemacht: Footballstar George Kittle (32), Tight End der San Francisco 49ers, verriet gegenüber ExtraTV, dass Taylor und Travis ausdrücklich keine Geschenke wünschen. "Aber ich habe mir gedacht, Travis mag aus irgendeinem Grund alte Münzen, also könnte ich ihm eine alte Münze besorgen."

Taylor und Travis hatten im August 2025 ihre Verlobung bekanntgegeben – knapp zwei Jahre, nachdem sie ihre Beziehung im Oktober 2023 öffentlich gemacht hatten. In einem gemeinsamen Instagram-Post verkündeten die beiden die Neuigkeit mit den Worten: "Euer Englischlehrer und euer Sportlehrer heiraten." Der Madison Square Garden soll laut People in den vergangenen Tagen regelrecht umgestaltet worden sein, um die Feierlichkeiten aufzunehmen. Mehrere Lastwagen mit Gras, Dekorationen und Boxen mit der Aufschrift "Garden Party" und "Mirror Ball" wurden vor der Arena gesichtet. Den Berichten zufolge soll es zunächst ein kleineres Zusammentreffen mit rund 100 Gästen geben, gefolgt von einer großen Feier mit etwa 1.000 geladenen Gästen.

Anzeige Anzeige

Imago Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open 2024 im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift beim Z100 iHeartRadio Jingle Ball 2019 im Madison Square Garden in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce nach dem Sieg der Kansas City Chiefs, Januar 2025