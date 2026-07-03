Nach "Let's Dance": Anna-Carina enthüllt ihre Blessuren

Ihr Sieg bei Let's Dance liegt erst wenige Wochen zurück, doch die körperlichen Spuren der Tanzshow sind bei Anna-Carina Woitschack (33) noch immer deutlich zu spüren. Beim "Schlagerbooom Open Air" am vergangenen Samstag feierte die Sängerin ihr TV-Comeback an der Seite zahlreicher Schlagerkollegen in der großen ARD-Show von Florian Silbereisen (44). Der Moderator wollte von ihr wissen, wie es ihr nach den intensiven Wochen auf dem Tanzparkett geht – und Anna-Carina gab eine erstaunlich offene Antwort: "Ich habe noch einige blaue Flecken, meine Rippen tun weh und meine Füße, Flori…", berichtete sie. Als Silbereisen einen näheren Blick auf ihre Füße warf, stellte er fest: "Oh, da sind die Nägel ab." Die Sängerin kommentierte das schlicht mit den Worten: "Das ist nicht schön."

Doch nicht nur Verletzungen und Schmerzen sind das Thema – auch ihr Körper hat sich während der Show deutlich verändert. Auf die Frage, wie viel sie an Gewicht verloren habe, erklärte Anna-Carina, dass sie sich nie wiege. Stattdessen wurde sie während der Show regelmäßig ausgemessen: "Ich wiege mich nie, aber ich wurde ausgemessen und ich hatte zum Schluss sieben Zentimeter weniger Hüftumfang." Um wieder Substanz aufzubauen, setzt die Sängerin jetzt auf kalorienreiche Kost. Kurz vor ihrem Auftritt beim "Schlagerbooom Open Air" gönnte sie sich lachend ein Schnitzel – als Extraportion nach den Strapazen der vergangenen Wochen.

Bei "Let's Dance" hatte sie sich gegen zahlreiche Mitstreiter durchgesetzt, darunter auch Schlagerkollege Ross Antony (51), der es bis ins Halbfinale schaffte. Beide teilten abseits der Bühne sogar noch ein gemeinsames Selfie – von Konkurrenz keine Spur. Den Abend vor der großen Live-Show verbrachte Anna-Carina gemeinsam mit Ross, Milano (28) und Joel Mattli (32) über den Dächern Kölns. Nach ihrem "Let's Dance"-Sieg hatte die Sängerin sich zudem einem Beauty-Update gewidmet und sich beim Friseur eine neue, deutlich hellere Haarfarbe gegönnt – ein sichtbares Zeichen für einen Neustart nach den aufreibenden Wochen auf dem Parkett.

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Getty Images Anna-Carina Woitschack beim "Schlagerbooom TV Open Air" im Stadion Kitzbühel, 6. Juni 2026

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Getty Images Florian Silbereisen performt beim "Schlagerbooom Open Air" im Stadion Kitzbühel

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RTL / Stefan Gregorowius Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov im "Let's Dance"-Finale 2026