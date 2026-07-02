Nicht 44 Jahre: Annika Ernst offenbart ihr wahres Alter

Annika Ernst (47) hat keine Lust mehr, mit einer falschen Information durch die Karteien der TV-Caster zu geistern und korrigiert im Gespräch mit SuperIllu kurzerhand die Chronologie ihres eigenen Daseins. Annika verriet, dass sie nicht – wie es das Internet jahrelang stur behauptete – 44 Jahre alt ist, sondern bereits ihren 47. Geburtstag gefeiert hat. Die Bergdoktor-Darstellerin, die in der ZDF-Erfolgsreihe sonst als Chirurgin Dr. Johanna Angelika Rüdiger zum Skalpell greift, korrigiert damit ein jahrzehntealtes Phantom-Alter, das sich seit einer fragwürdigen Aktion im Jahr 2009 hartnäckig in den Köpfen der Fans festgebissen hatte.

Der Ursprung des Irrtums liegt in einer Castingshowteilnahme im Jahr 2009, wie sich Annika erinnert: "Ich war deutlich älter als die anderen, und dann hieß es: 'Wir machen dich einfach drei Jahre jünger.' Irgendwie bekam das eine Eigendynamik, und ich verpasste den Moment, es zu korrigieren." Inzwischen hat die Serienärztin die Sache selbst in die Hand genommen und eigenhändig dafür gesorgt, dass auf Wikipedia endlich die korrekte 1979 eingepflegt ist. Ein mutiger Befreiungsschlag gegen den ausgeprägten Jugendwahn der Branche, bei dem sie laut eigener Aussage einfach nicht mehr mitspielen will: "Denn jedes Alter hat seine Berechtigung und seine Schönheit!"

Annika absolvierte ihre Schauspielausbildung in Berlin und steht seit 2005 regelmäßig vor der Kamera. Nach ersten Rollen in Kurzfilmen und Kinoproduktionen wie "Zweiohrküken" folgten größere Engagements im deutschen Fernsehen. Einem breiteren Publikum wurde sie durch Hauptrollen in Serien wie der Sat.1-Comedy "Knallerfrauen" und der ZDF-Krimireihe "Großstadtrevier" bekannt, wo sie über mehrere Jahre feste Rollen übernahm. Seit 2021 gehört Annika zum Hauptcast der erfolgreichen ZDF-Serie "Der Bergdoktor".

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Imago Annika Ernst bei der Party der 99 Fire Films Awards in der Astor Film Lounge während der Berlinale, Februar 2026

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Getty Images Annika Ernst, Schauspielerin

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Annika Ernst, Schauspielerin