"Taylor-Swift-Steuer" verärgert jetzt USA-Ferienhausbesitzer

In Rhode Island sorgt eine neue Steuer für reichlich Unmut – und trägt dabei den Namen eines der bekanntesten Weltstars überhaupt: die "Taylor Swift Tax" (zu Deutsch "Taylor-Swift-Steuer"). Seit dem 1. Juli gilt die Abgabe für alle Besitzer von Zweitwohnungen im US-Bundesstaat. Wer ein Ferienhaus im Wert von mehr als einer Million Dollar (876.020,00 Euro) besitzt, zahlt pro 1.000 Dollar (878 Euro) Mehrwert fünf Dollar (4 Euro) Steuer. Taylor Swift ist dabei eine der prominentesten Betroffenen: Ihr Anwesen "Holiday House" im noblen Küstenort Watch Hill in der Stadt Westerly wird auf rund 28 Millionen Dollar (24.598.084 Euro) geschätzt – das macht eine zusätzliche jährliche Steuerlast von etwa 136.000 Dollar (119.476 Euro). Kein Wunder also, dass die Steuer im Volksmund nach ihr benannt ist, wie Bloomberg berichtet.

Für Taylor dürfte die neue Abgabe finanziell kaum ins Gewicht fallen – bei einem Gesamtvermögen von umgerechnet rund 1.732.726.878 Euro entspricht die Steuer gerade einmal 0,007 Prozent davon. Deutlich lauter ist der Protest bei jenen Ferienhausbesitzern, die seit Generationen ein Häuschen an der Küste Rhode Islands besitzen. Viele dieser Immobilien sind zwar klein, aber aufgrund ihrer Lage am Meer hoch bewertet – und für ihre Eigentümer wird die neue Steuer damit zur echten Belastung. Swifts Villa hingegen ist das teuerste Anwesen in ganz Rhode Island: Die riesige Residenz thront auf einer Klippe über dem Atlantik, bietet rund 1.180 Quadratmeter Wohnfläche sowie einen 213 Meter langen privaten Strandzugang, Gärten, eine Terrasse und einen Pool.

Das "Holiday House" ist für Taylor mehr als nur ein Feriendomizil – sie feiert dort regelmäßig legendäre Partys, etwa anlässlich des amerikanischen Unabhängigkeitstags am 4. Juli. Dieses Jahr dürfte die Feier jedoch ausfallen: Internationale Medien berichten, dass die Sängerin ihren Verlobten, NFL-Star Travis Kelce (36), am 3. Juli heiraten wird. Lange kursierte das Gerücht, dass die Hochzeit in der Villa in Rhode Island stattfinden soll. Laut TMZ ist nun aber der Madison Square Garden in New York als Schauplatz gewählt worden, wo angeblich eigens ein märchenhaftes Schloss errichtet wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei der Songwriters Hall of Fame Induction Ceremony 2026 in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei den iHeartRadio Music Awards 2026 im Dolby Theatre in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2025

Anzeige