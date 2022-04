Mitte März teilte Soulja Boy (31) seinen Fans mit, dass er Vater eines Sohnes wird. Dass seine Freundin Jackie schwanger ist und er überhaupt wieder in einer neuen Beziehung ist, verkündete der "Crank That"-Interpret gleichzeitig mit dem Gender-Reveal-Video. Seine einstige langjährige Freundin Aliyah Hayes soll von alldem nichts gewusst haben. Im Gegenteil – Soulja Boys Ex behauptet, dass sie noch kurz vor der Verkündung der Babynews die Nacht mit ihm verbracht habe.

Soulja Boy hat seiner Ex wohl noch so einiges zu erklären. In einem Interview mit Daily Mail verriet Aliyah, dass sie völlig aufgelöst gewesen sei, nachdem sie das Baby-Enthüllungsvideo im Netz gesehen habe. "Mein Herz rutschte mir in die Hose, ich fiel um und fing an zu weinen, weil ich untröstlich war", erzählte sie und berichtete, dass die News ziemlich überraschend für sie kamen – immerhin hätte das Ex-Pärchen noch wenige Tage davor die Nacht miteinander verbracht. "Das hat mir das Herz gebrochen", schilderte sie.

Doch die Anschuldigungen gegen Soulja Boy gehen noch weiter: Nachdem DeAndre Cortez Way, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, im Netz geteilt hatte, dass er Vater wird, soll er sich umgehend bei seiner Ex gemeldet haben. Ihren Angaben zufolge soll der Rapper Aliyah mit Textnachrichten bombardiert haben und sie angefleht haben, ihre gemeinsame Beziehung fortzusetzen.

Instagram / souljaboy Soulja Boy mit seiner Jackie

Instagram / souljaboy Soulja Boy und seine Partnerin Jackie

Getty Images Soulja Boy bei den BET Social Awards im März 2019

