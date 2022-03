Freudige Nachrichten von Soulja Boy (31)! Über sein Liebesleben hält sich der Rapper meist bedeckt. Zuletzt soll der Musiker Gerüchten zufolge jedoch mit der Sängerin Summer Bunni liiert gewesen sein. Doch wie der "Crank That"-Interpret nun bekannt machte, hat er eine neue Liebe gefunden. Aber nicht nur das. Soulja Boy hatte noch eine weitere Überraschung für seine Fans auf Lager: Er wird Vater!

Mit einem Video der Gender-Reveal-Party verkündete der 31-Jährige die tollen Neuigkeiten auf Instagram. "Es wird ein Junge", schrieb er zu dem Clip. In diesem ist die Enthüllung des Geschlechts seines noch ungeborenen Kindes zu sehen. Voller Freude sprang der Rapper seiner Liebsten in die Arme, nachdem sie beide erfahren hatten, dass sie einen Sohn erwarten. "Das ist so ein Segen! Mein lieber Sohn, ich werde dich für immer lieben", teilte der werdende Vater zudem in seiner Story mit.

Wie weit die Schwangerschaft seiner Partnerin bereits fortgeschritten ist, behielt der Rapper bisher für sich. Auch unklar ist, wie lange sich Soulja Boy, der mit gebürtigem Namen DeAndre Cortez Way heißt, und die in Los Angeles lebende Promi-Haarstylistin schon kennen.

Instagram / souljaboy Soulja Boy und seine Freundin Jackie

Instagram / souljaboy Soulja Boy mit seiner Jackie

Getty Images Soulja Boy bei "Music Moguls"-Premiere in Hollywood im Juni 2016

