Wie süß! Soulja Boy teilt das erste Foto mit seinem Sohn

Soulja Boy (32) geht voll in seiner Vaterrolle auf! Im vergangenen März verkündete der Rapper überglücklich, dass er zum ersten Mal Nachwuchs bekommt: Er teilte ein Video von der Gender-Reveal-Party mit seiner Freundin Jackie. In dem gaben sie auch direkt bekannt, dass sie einen Jungen erwarten. Inzwischen ist der Kleine auf der Welt – und Soulja Boy ganz vernarrt in seinen Sohn!

Auf Instagram teilte der Musiker das erste Foto mit seinem Baby. Darauf hält er seinen Sohn, der ein gestreiftes Mützchen, ein weißes T-Shirt und die passende Hose trägt, lässig an seiner Schulter. Er selbst trägt ein schlichtes schwarzes Shirt und blickt behutsam auf sein Kind. "Kleiner Soulja, Daddy liebt dich", schrieb der Künstler ganz begeistert zu dem süßen Vater-Sohn-Schnappschuss.

Soulja Boy scheint die Zeit mit seinem Sohn also in vollen Zügen zu genießen – obwohl es auch immer noch Gerüchte um seine Beziehung gibt. Er soll nämlich nur kurz vor der Verkündung der Baby-News noch die Nacht mit seiner Ex Aliyah Hayes verbracht – und sie mit den Nachrichten kalt erwischt haben. "Mein Herz rutschte mir in die Hose, ich fiel um und fing an zu weinen, weil ich untröstlich war", erzählte sie. Auch nach der Bekanntgabe soll der 32-Jährige sie noch mit flehenden Nachrichten bombardiert und sie angefleht haben, die Beziehung zu ihm fortzusetzen.

Instagram / msjackieceo Soulja Boy mit seiner Freundin und seinem Sohn

Getty Images Soulja Boy im September 2022

Instagram / msjackieceo Soulja Boy und seine Freundin Jackie im Juli 2022

