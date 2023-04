Rapper Soulja Boy muss Entschädigung an Ex-Freundin zahlen

Das Urteil wurde gefällt! Soulja Boy (32) hatte sich in den vergangenen Jahren immer wieder vor Gericht verantworten müssen. Zuletzt hatte die Ex-Freundin des Rappers schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben: Kayla Myers behauptete, er hätte sie mit einer Pistole geschlagen und mehrere Stunden in der Garage gefesselt. Jetzt wurde das Urteil gefällt – Soulja Boy muss eine hohe Geldstrafe an Kayla zahlen!

Laut Gerichtsdokumenten, die RadarOnline vorliegen, kam es am 21. April zu einem Urteil: Die Jury sprach Kayla 1.800 Dollar für psychische Gesundheitskosten zu. Außerdem kommen weitere 234.100 Dollar als Entschädigung für physische und psychische Schmerzen dazu. Zusätzlich befanden die Geschworenen Soulja Boy für schuldig, die Taten mit "Böswilligkeit, Unterdrückung oder Betrug" begangen zu haben.

Der Vorfall hatte sich im Februar 2021 ereignet, wie TMZ damals berichtete. Nach einem Streit hatte der US-Amerikaner seine Partnerin weggeschickt, woraufhin sie seine Einfahrt mit dem Auto rückwärts verlassen wollte. Dabei hatte Kayla wohl den Bordstein gerammt, was der Assistent des Rappers beobachtete – daraufhin war es zu Handgreiflichkeiten gekommen, in die sich Soulja Boy einmischte. Er soll sie getreten, geschlagen und in seine Garage gezerrt und gefesselt haben – für sechs Stunden.

