US-Rapper Soulja Boy wurde wegen Waffenfunds festgenommen

Rapper Soulja Boy (35), mit bürgerlichem Namen DeAndre Cortez Way, wurde am frühen Sonntagmorgen in Los Angeles festgenommen. Der Musiker befand sich als Beifahrer in einem Fahrzeug, das gegen 2:30 Uhr von der Polizei angehalten wurde. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten laut TMZ eine Schusswaffe im Auto, woraufhin Soulja Boy wegen des Verdachts, dass ein verurteilter Straftäter unerlaubterweise eine Waffe besitzt, festgenommen und in Gewahrsam genommen wurde. Bislang sind keine genauen Details dazu bekannt, was zu der Verkehrskontrolle führte oder um welche Art von Waffe es sich handelte.

Der Vorfall ereignete sich nur wenige Stunden nach einer Begegnung mit Fans in Los Angeles. Am Samstag wurde Soulja Boy bei einer TMZ Celebrity Tour vor seinem eigenen Laden auf der Melrose Avenue gesehen, wo er spontan in den Tourbus stieg und mit den Fans plauderte. Außerdem veröffentlichte er am selben Abend über seinen Instagram-Account zahlreiche Videos von seiner Geburtstagsfeier, die in einem angesagten Nachtclub im Herzen der Stadt stattgefunden hatte. Die genaue Verbindung zwischen den Ereignissen und seiner späteren Festnahme bleibt allerdings unklar.

Soulja Boy, der durch Hits wie "Crank That (Soulja Boy)" bekannt wurde, hat in der Vergangenheit bereits mehrfach mit dem Gesetz zu tun gehabt. Der Rapper machte nicht nur als Musiker, sondern auch als Unternehmer immer wieder Schlagzeilen, allerdings oftmals negativer Art. Zuletzt musste er rund 3,5 Millionen Euro Schadensersatz an seine Ex zahlen. Sie wirft ihm unter anderem sexuelle Gewalt vor.

Getty Images Soulja Boy bei den BET Social Awards im März 2019

Getty Images Soulja Boy, Rapper

