Taylor Swift verblüffte Gäste mit diesen Luxusgeschenkboxen

Was für ein Abend: Beim Probedinner von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) im Madison Square Garden in New York City wurden die rund 100 geladenen Gäste nicht nur fürstlich bewirtet, sondern auch mit einem ganz besonderen Gastgeschenk überrascht. Wie Page Six berichtet, verließen die Stars das Infosys Theater mit schwarzen Samtboxen, die mit dem Emblem des Paares versehen waren. Darin soll sich ein mit echten Diamanten besetztes Sektglas befunden haben. Auf dem Deckel der Box war offenbar das Motiv aus den Verlobungsfotos des Paares – ein Garten – auf fransigem Stoff abgebildet, der um eine Karte gewickelt und mit einem silbernen Wachssiegel verschlossen war.

Die Außenseite der Boxen verriet außerdem einen Blick auf das mögliche Hochzeitslogo von Taylor und Travis: Zwei große T's und zwei ineinander verschlungene Herzen waren laut TMZ in das schwarze Samtkästchen eingraviert. Zu den prominenten Gästen des Abends zählten neben Gigi Hadid (31) und Bradley Cooper (51) auch Selena Gomez (33) sowie Travis' Freund Reggie King. Abgerundet wurde die Feier durch eine üppige Blumendekoration mit rosa und pfirsichfarbenen Blüten – passend zum Garten-Motto, das offenbar den gesamten Auftritt des Hochzeitswochenendes bestimmt.

Doch hinter den funkelnden Samtboxen soll es am Donnerstagabend auch einen Moment der Anspannung gegeben haben. Laut Daily Mail rollte Taylor schon kurz vor 16 Uhr in einem abgedunkelten Suburban-SUV mit erhöhtem Dach und Antennen am Madison Square Garden vor. Und ein Vertrauter sagte dem Blatt: "Alle fühlen sich gut, aber ich glaube, alle sind froh, wenn es vorbei ist." Auffällig: Wie das Newsportal betonte, mussten die Gäste angeblich keine Verschwiegenheitsvereinbarungen unterschreiben. "Ihre engsten Freunde und Familie wurden nicht gebeten, NDAs zu unterschreiben", sagte ein Insider.

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Getty Images Taylor Swift bei den iHeartRadio Music Awards 2026 im Dolby Theatre in Los Angeles

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

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Imago Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open 2024 im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens