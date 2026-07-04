Clint Eastwoods Lektion schützte Sohn Scott vor Hollywood

Scott Eastwood (40) ist in Hollywood aufgewachsen – und das war wohl nicht immer einfach. In einem aktuellen Auftritt im Podcast "The Joe Rogan Experience" sprach der Schauspieler offen darüber, wie sein Vater Clint Eastwood (96) ihn und seine Geschwister bewusst vom Showbusiness fernhielt und was er dadurch über die Schattenseiten der Filmbranche gelernt hat. Denn obwohl Scott als Kind seinen berühmten Vater regelmäßig am Set besuchte, bekam er dort früh mit, wie sich manche Stars danebenbenehmen können. "Ich hatte in mancher Hinsicht Glück, weil ich das schon früh miterleben und sehen konnte, dass es totaler Blödsinn ist", resümierte er.

Sein Vater sei ihm dabei aber immer mit gutem Beispiel vorangegangen. Clints Credo: Stiefel anziehen und arbeiten. "Er war der Meinung: Es ist ein Job. Geh arbeiten, gib dein Bestes, mach deine Hausaufgaben, komm vorbereitet und bringe etwas Interessantes mit – aber lass es an der Tür", erklärte Scott im Podcast. Auch das Thema Kinderruhm sprach er gegenüber Rogan an. Sein Vater habe großen Wert darauf gelegt, dass die Kinder ein normales Leben führen. "Mein Dad hat uns wirklich gut davor geschützt und war sehr diskret. Wir haben nicht in LA gelebt, sondern in Carmel. Er meinte immer: 'Nein, du musst ein normales Kind sein und lernen, wie die Welt funktioniert'", erinnerte er sich.

Diese Haltung hat Scott laut eigener Aussage bis heute geprägt. Auch er selbst distanziert sich von Schauspielern, die auf Method Acting schwören und rund um die Uhr in ihrer Rolle bleiben. Derzeit ist er mit dem Kriegsdrama "Lucky Strike" auf der Leinwand zu sehen, in dem er einen Soldaten spielt, der nach der Ardennenoffensive allein durch deutsches Territorium fliehen muss. Clint Eastwood, der zuweilen an seiner Karriere zweifelte, ist selbst Vater von acht Kindern, die aus verschiedenen Beziehungen stammen. Scott ist sein Sohn aus der Beziehung mit der Flugbegleiterin Jacelyn Reeves.

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Getty Images Scott und Clint Eastwood im Jahr 2006

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Imago Clint Eastwood beim Oscar Nominee Luncheon im Beverly Hilton, Februar 2015

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Getty Images Scott Eastwood, Schauspieler