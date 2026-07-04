Ehe-Aus mit Jelly Roll: Bunnie XO drückt wieder Schulbank

Bunnie XO schlägt nach dem Ehe-Aus mit Jelly Roll (41) offenbar ein ganz neues Kapitel auf: Die Podcasterin hat jetzt auf Instagram verraten, dass sie an der Arizona State University angenommen wurde. Dazu teilte Bunnie einen Screenshot der Zusage der Hochschule und schrieb scherzhaft: "Dr. XO, im Anflug?" Wann genau sie ihr Studium beginnen wird und welches Fach sie belegen möchte, ließ die 46-Jährige allerdings offen. Die Neuigkeit kommt nur wenige Wochen nach der still eingereichten Scheidung von Jelly Roll in Tennessee.

In ihrem Podcast "Dumb Blonde" hatte Bunnie zuletzt ungewöhnlich offen über die Hintergründe der Trennung gesprochen. Demnach sei es am Muttertag zu einem heftigen Streit mit Jelly Roll gekommen, bei dem sie ihm sagte, er solle "die verdammten Scheidungspapiere einreichen". Außerdem sprach Bunnie über die belastende Kinderwunschbehandlung, die ihre Beziehung stark auf die Probe gestellt habe. "Es hat mich emotional, spirituell und körperlich zerstört. Es war so hart für mich, dass ich eineinhalb Jahre lang nur noch eine Hülle meiner selbst war, weil ich diese IVF-Reise durchmache", erklärte sie laut Page Six.

Trotz der Trennung halten Bunnie und Jelly Roll an ihrem gemeinsamen Kinderwunsch fest. Mithilfe einer Leihmutter möchten die beiden weiterhin ein gemeinsames Kind bekommen. "Wir werden zusammen co-erziehen. Jay ist mein bester Freund", erklärte Bunnie in ihrem Podcast und machte damit deutlich, dass sie und ihr Ex trotz des Ehe-Aus eng verbunden bleiben. Gleichzeitig blickt die 46-Jährige nach vorn: Mit ihrer überraschenden Uni-Zusage schlägt sie nun ein völlig neues Kapitel auf und stellt die Weichen für einen persönlichen Neuanfang.



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Getty Images / Jason Kempin Jelly Roll und seine Frau Bunnie DeFord 2025

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Getty Images Jelly Roll und Bunnie Xo beim Stagecoach Festival 2024 in Indio, Kalifornien

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Getty Images Bunnie Xo und Jelly Roll bei der Pre-GRAMMY Gala 2026 in Los Angeles