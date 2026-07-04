Anna-Maria Ferchichi verrät: Sie baute als Kind "viel Mist"

Anna-Maria Ferchichi (44) öffnet einmal mehr ihr Erinnerungsalbum ihrer Kindheit – und das hat es in sich! In der neuesten Folge des gemeinsamen Podcasts "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi", der als Vodcast auf RTL+ zu sehen ist, plaudert sie mit ihrem Ehemann Bushido (47) über ihre Kindheit und verrät dabei ganz nebenbei eine Reihe wilder Kindheitsstreiche. So erzählt die Mama von acht Kindern, wie sie früher mit einer Schulfreundin in Delmenhorst "viel Mist" gebaut hat. Von riskanten Fahrradtricks über freche Kioskmanöver bis hin zu einer Backstein-Aktion, die am Ende sogar die Polizei auf den Plan rief, ist alles dabei.

Vor allem diese drei Streiche blieben der achtfachen Mutter besonders in Erinnerung: Als die Freundinnen mit ihren neuen Fahrrädern einige riskante Manöver ausprobierten, endete das für beide mit einer Gehirnerschütterung und kaputten Rädern. Ein anderes Mal haben Anna-Maria und Freundin Verena an einem Kiosk Süßigkeiten gekauft – allerdings mit Spielgeld. Nach dem Bezahlen rannten sie schnell weg und trauten sich danach für ein halbes Jahr nicht mehr in den besagten Kiosk. Doch der folgenreichste Streich: Die Mädchen legten eine ganze Straße mit Backsteinen aus, versteckten sich im Gebüsch und beobachteten, was passierte. Als ein Autofahrer die Polizei rief, flüchteten sie in den Garten von Anna-Marias Mutter. Die Mutter deckte die Mädchen zunächst, doch nach dem Polizeieinsatz gab es trotzdem Ärger und eine Woche Kontaktverbot.

Trotz der chaotischen Erinnerungen spricht Anna-Maria mit viel Wärme über diese Zeit und vor allem über ihre enge Bindung zu Freundin Verena. Im Podcast erklärt sie laut RTL+, dass sie nie viele Freunde auf einmal gehabt habe. "Ich war superloyal, habe mich immer auf ein oder zwei Menschen konzentriert", sagt sie. Auch für ihre eigenen acht Kinder wünscht sich die Unternehmerin eine ähnlich starke Freundschaft wie mit ihrer "Partnerin in Crime".

Anzeige Anzeige

Imago Anna-Maria Ferchichi beim 30 Jahre RTL Exclusiv-Jubiläumsevent in Hamburg

Anzeige Anzeige

Imago Anna-Maria Ferchichi und Bushido beim DSDS-Finale in den MMC-Studios in Köln, 09.05.2026

Anzeige Anzeige

Imago Anna-Maria Ferchichi und Anis Ferchichi aka Bushido auf der Bertelsmann-Sommerparty in Berlin, 2025