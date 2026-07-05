Diese Jungennamen hatte Serkan Yavuz für seine Kids im Kopf

Realitystar Serkan Yavuz (33) ist stolzer Vater von zwei Töchtern: Nova und Valea. In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein neugieriger Fan nun wissen, wie die beiden eigentlich geheißen hätten, wenn sie als Jungs zur Welt gekommen wären. Serkan beantwortete die Frage ganz offen und verriet dabei, welche Jungennamen für ihn und seine Familie damals tatsächlich zur Auswahl standen. Mit seiner Antwort gewährte er seinen Followern einen kleinen, persönlichen Einblick in die Namensfindung vor den Geburten seiner Töchter.

Wie der Realitystar in der Fragerunde erklärte, war die Suche nach einem Jungennamen bei beiden Kindern kaum ein Thema. "Wir waren uns irgendwie vom Gefühl so sicher, dass es Mädchen werden bei beiden und haben nur danach geschaut", verriet er. Besonders bei seiner Tochter Valea sei die Frage nach einem Jungennamen komplett außen vor geblieben: "Bei Valea haben wir wirklich nicht einmal nach 'nem Jungennamen gesucht." Einzig bei Nova stand kurz ein Name im Raum – Kian. "Man hatte den Namen gelesen, gesagt, ja, der wäre schon schön, und direkt nur wieder über Mädchennamen diskutiert", so Serkan weiter.

Der Realitystar wurde durch verschiedene TV-Formate bekannt und hat sich inzwischen auch als erfolgreicher Social-Media-Star etabliert. Seine beiden Töchter Nova und Valea spielen in seinem Leben eine besonders große Rolle. Das zeigt sich nicht nur in seinen regelmäßigen Familienmomenten im Netz, sondern eben auch in persönlichen Fragerunden, in denen er seinen Followern immer wieder private Einblicke gewährt – so auch jetzt mit der Geschichte hinter den möglichen Jungennamen seiner Kinder.

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Imago Serkan Yavuz beim Photocall zur Amazon-Show "The 50" in der Wolkenburg, Köln, April 2024

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Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea

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Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz im Januar 2025