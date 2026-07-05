"Troja"-Reue bei Orlando Bloom wegen dieser einen Szene

Orlando Bloom (49) hat eine eindeutige Meinung zu einem seiner bekanntesten Filme: Der Schauspieler bereut seine Rolle im Historien-Epos "Troja" aus dem Jahr 2004 und macht daraus kein Geheimnis. In der Variety-Interviewreihe "Know Their Lines" wurde Orlando jetzt mit einem Zitat seiner eigenen Filmfigur, dem trojanischen Prinzen Paris, konfrontiert – und er erkannte es schlichtweg nicht. Sein Kommentar nach der Auflösung war eindeutig: "Oh mein Gott, 'Troja'. Wow. Ehrlich gesagt glaube ich, dass ich diesen Film einfach aus meinem Gehirn gelöscht habe."

Der Brite machte auch klar, dass er die Rolle von Anfang an nicht wollte: "So viele Leute lieben diesen Film, aber diesen Charakter zu spielen hat sich für mich angefühlt, als würde ich mir selbst den Kopf abschneiden. Darf ich das überhaupt alles sagen? Ich wollte den Film nicht machen. Ich wollte diese Rolle nicht spielen." Besonders eine Szene habe ihn bis heute nicht losgelassen. Darin sollte seine Figur nach einem Kampf am Boden kriechen und sich an das Bein seines Filmbruders Hector klammern. "Ich dachte: 'Das kann ich nicht machen'", erklärte Orlando. Sein damaliger Agent habe ihn mit den Worten überzeugt, dieser Moment werde "alles verändern". "Ich bin komplett auf diesen Satz hereingefallen. Ich glaube, deswegen habe ich das alles verdrängt", so der Schauspieler.

Damit ist Orlando nicht der Einzige aus dem Staraufgebot von "Troja", der seine Beteiligung im Nachhinein kritisch sieht. Auch Brad Pitt (62), der im Film den Krieger Achilles verkörperte, hat öffentlich erklärt, dass er die Rolle bereut. Trotz der internen Skepsis war "Troja" an den Kinokassen ein klarer Erfolg und spielte weltweit rund 497,5 Millionen US-Dollar ein. Bei der US-Kritiken-Plattform Rotten Tomatoes hingegen kommt das Historien-Spektakel mit einem Score von 53 Prozent nur knapp über Mittelmaß hinaus. Orlandos Karriere in den 2000er-Jahren war geprägt von großen Franchise-Rollen – neben "Troja" war er als Elbenprinz Legolas in Der Herr der Ringe-Trilogie und als Schmied Will Turner in Fluch der Karibik zu sehen.

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Imago Orlando Bloom, Schauspieler

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Getty Images Orlando Bloom im Pressebereich der 32nd Annual Actor Awards in Los Angeles, 1. März 2026

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