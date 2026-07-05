Bis 3 Uhr gefeiert: So endete Taylor Swifts Hochzeitsnacht

Bis in die frühen Morgenstunden wurde im New Yorker Madison Square Garden gefeiert, doch gegen 3 Uhr nachts war für Taylor Swift (36) schließlich Schluss: Die frischgebackene Braut stieg in einen silbernen SUV, mit dem sie schon in den vergangenen Tagen durch die Stadt gefahren war. Medien wie Bild berichteten, dass der Wagen am Hintereingang der legendären Arena vorfuhr und Taylor gemeinsam mit ihrem Security-Team einstieg. Nur wenige Minuten später erreichte sie ihr Zuhause in New York – damit war die wohl glamouröseste Hochzeitsnacht des Jahres für die Musikerin vorüber.

Zuvor hatte Taylor mit Ehemann Travis Kelce (36) und rund 1.000 Gästen im Madison Square Garden eine XXL-Party zelebriert. In der riesigen Arena, in der sonst Basketballspiele und Megakonzerte stattfinden, war alles auf das Traumpaar zugeschnitten. Digitale Screens verkündeten bereits am Abend mit einem riesigen "Just&T Married"-Schriftzug, was die ganze Welt wissen sollte. Während einige prominente Gäste wie Tom Brady (48) Berichten von Page Six zufolge schon deutlich früher den Heimweg antraten, hielt die Stimmung auf der Tanzfläche offenbar bis tief in die Nacht.

Schon zuvor hatte die Hochzeit von Taylor und Travis mit ihrer gewaltigen Gästeliste für Aufsehen gesorgt. Im Madison Square Garden feierten zahlreiche prominente Freunde des Paares mit, darunter Gigi Hadid (31), Bradley Cooper (51), Dakota Johnson (36) und Ed Sheeran (35). Niemand Geringerer als Adam Sandler (59) soll das Brautpaar verheiratet haben. Für Taylor war die rauschende Party im Herzen Manhattans ein weiterer Höhepunkt einer ohnehin außergewöhnlichen Liebesgeschichte. Die Sängerin und der Footballstar hatten ihre Beziehung öffentlich gemacht, nachdem Travis sie im Sommer 2023 bei einem ihrer Konzerte kennengelernt hatte.

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Mai 2026

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Getty Images Vorbereitungen für den großen Tag von Taylor Swift und Travis Kelce

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Getty Images Ed Sheeran und Taylor Swift im November 2013