Harry Styles gibt herzerwärmende Dating-Tipps bei Konzert

Harry Styles (32) sorgt bei seiner aktuellen London-Show für einen ganz besonderen Gänsehautmoment: Mitten in seinem Rekordauftritt in der O2-Arena entdeckt der Sänger im Publikum ein Schild, auf dem ein Fan ihn um Dating-Tipps bittet. Statt einfach weiterzusingen, stoppt Harry die Show und widmet sich ganz dieser Anfrage. Vor Tausenden von Zuschauern teilt der Musiker laut einem viralen TikTok-Clip Ratschläge, die er selbst als Worte "aus den Tiefen meiner Seele" beschreibt – und löst damit im Netz eine große Welle an Reaktionen aus.

In dem Video erklärt Harry zunächst, wie man laut ihm erkennt, ob jemand wirklich Interesse hat. "Wenn dich jemand mag, wirst du wissen, dass dich jemand wirklich mag", sagt der "As It Was"-Interpret dem Publikum. Niemand, der es ernst meine, lasse die andere Person dauernd rätseln oder spiele Spielchen: "Sie lassen dich nicht raten oder Tricks spielen. 'Mag er mich? Weiß er es?' Du wirst es wissen. Sie behandeln dich auch so." Anschließend fügt der Superstar noch einen Ratschlag hinzu, der bei vielen Fans besonders hängen bleibt: "Fülle zuerst dein eigenes Glas, dann verliebe dich in das andere." Unter dem Clip kommentiert ein Fan: "Seine Shows werden langsam zu Datingshows. Ich weine." Ein anderer schreibt: "Das ist wirklich guter Rat."

Schon vor rund einer Woche hatte Harry bei seiner London-Reihe bewiesen, dass er sich von Fan-Schildern nur zu gern aus dem Konzept bringen lässt. Damals stoppte er im Wembley Stadium mitten im Song die Band, weil ihm im Publikum eine besonders freche Botschaft ins Auge sprang. Auf dem Schild stand, dass eine Besucherin "Fußfotos" verkauft habe, um sich das Ticket leisten zu können. Harry musste lachen und fragte: "Du hast Fußfotos verkauft, um herzukommen?" Und der Sänger legte direkt nach: In TikTok-Clips, die damals im Netz kursierten, war sogar zu hören, wie er leise nachhakte: "Wie viel?"

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Imago Harry Styles, Sänger

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Getty Images Harry Styles performt "Aperture" bei den Brit Awards 2026 in Manchester

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IMAGO / MediaPunch Harry Styles, Sänger