Archie und Lilibet kehren vorerst nicht nach London zurück

Prinz Harry (41) wird in wenigen Tagen alleine nach London reisen – ohne Herzogin Meghan (44), Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5). Wie das Magazin People berichtete, werden seine Frau und die beiden Kinder ihn nicht in der britischen Hauptstadt begleiten, wenn er dort zu mehreren Wohltätigkeitsterminen unterwegs ist. Ob die Familie später zumindest zu Stationen außerhalb Londons dazustößt, steht bislang noch nicht fest.

Hintergrund der abgespeckten Reiseplanung sind die anhaltenden Sicherheitsbedenken rund um Aufenthalte der Sussex-Familie in Großbritannien. Harry und Meghan sollen eigentlich gehofft haben, ihre Kinder nach langer Zeit wieder in das Land zu bringen, in dem der Prinz aufgewachsen ist – und Archie und Lilibet so auch eine neue Chance auf Zeit mit König Charles (77) zu geben. Doch laut einem Sprecher des Paares sei weiter unklar, ob die Sicherheitsvorkehrungen während des gesamten Aufenthalts ausreichend seien. Zwar habe der Monarch seinem Sohn eine Unterkunft auf einem royalen Anwesen angeboten, die offiziellen Schutzmaßnahmen würden aber wohl nicht über dieses Gelände hinausgehen. Harry lasse daher jede Option prüfen, um Besuche mit der Familie künftig so sicher wie möglich zu machen.

Harry hält trotz aller Bedenken an seinen öffentlichen Terminen fest: In London und darüber hinaus will der Royal mehrere Charity-Engagements wahrnehmen, darunter Events zum Ein-Jahres-Countdown der "Invictus Games 2027" in Birmingham sowie Auftritte für die Kinderhilfsorganisation WellChild und die Militärwaisen-Stiftung "Scotty's Little Soldiers". Seine Tochter Lilibet war zuletzt 2022 anlässlich des Platinjubiläums von Königin Elizabeth (†96) in Großbritannien, damals war sie gerade einmal ein Jahr alt. Archie, der 2019 in Windsor der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, war ebenfalls seit diesem Besuch nicht mehr in seiner Geburtsstadt zu sehen.

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Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrer Tochter Lilibet, 2026

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Getty Images Prinz Harry und Meghan besuchen das Australian National Veterans Arts Museum in Melbourne

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Getty Images Königin Camilla und König Charles III., Trooping the Colour 2026