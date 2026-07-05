Ryan Reynolds meidet Taylor Swift und Travis' XXL-Hochzeit

Während Blake Lively (38) nach ihrer Ausladung von Taylor Swifts (36) Hochzeit mit Travis Kelce (36) laut Insidern vor Wut kocht, wählte ihr Ehemann Ryan Reynolds (49) einen ganz anderen Weg: Der Schauspieler meldete sich am Sonntag auf Instagram zu Wort – allerdings nicht zum Hochzeitsdrama, sondern mit einem Beitrag zur Fußball-Weltmeisterschaft. Der Schauspieler zollte seiner Heimat Kanada Tribut, nachdem das Team am Samstagabend mit einem 0:3 gegen Marokko aus dem Turnier ausgeschieden war. Mit dem Post lenkte er den Blick bewusst weg vom Eklat rund um die glamouröse Hochzeitsfeier, die am Freitag im Madison Square Garden in New York stattgefunden hatte.

Dabei war Taylor und Travis' Hochzeit alles andere als ein kleines, intimes Ereignis: Rund 1.000 Gäste feierten das Paar in einer aufwendigen Traumkulisse, die einem Märchenschloss nachempfunden gewesen sein soll – inspiriert von Taylors Musikvideo zu "Love Story". Komiker Adam Sandler (59) soll die Zeremonie geleitet haben, während Stevie Nicks (78) und Paul McCartney (84) für musikalische Highlights sorgten. Auch Beyoncé (44) und Jay-Z (56), Tom Brady (48), Selena Gomez (33), Gigi Hadid (31) und Bradley Cooper (51) sowie zahlreiche Teamkollegen des Bräutigams von den Kansas City Chiefs wie Patrick Mahomes (30) waren unter den Gästen. Sogar Karlie Kloss, der seit Jahren eine Entfremdung von Taylor nachgesagt wird, soll eine Einladung erhalten haben. Blake hingegen verbrachte den Tag nach Angaben von TMZ in Lake Placid, New York, wo sie und Ryan ihre Tochter Betty bei einem Reitturnier unterstützten.

Doch Blake und Ryan waren nicht die einzigen Promis, die angeblich fehlten. Wie Page Six vor Kurzem berichtete, sollen auch Miles Teller (39) und Keleigh Teller (33) gar nicht erst auf der Gästeliste gestanden haben. Und selbst Harry Styles (32), dem eine Einladung nachgesagt wurde, soll wegen Tourterminen nicht erschienen sein. Laut dem Newsportal sollen außerdem mehrere Stars der New York Knicks wie Karl-Anthony Towns und Josh Hart eingeladen gewesen sein, wurden im Madison Square Garden aber ebenfalls nicht entdeckt.

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Getty Images Ryan Reynolds bei der Time100 Gala 2025 in New York

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Instagram / blakelively Blake Lively und Ryan Reynolds, 2026

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Getty Images Taylor Swift bei den iHeartRadio Music Awards 2026 im Dolby Theatre