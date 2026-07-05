Neben Charles: Diese Beziehungen prägten Prinzessin Diana

Prinzessin Diana (†36) wäre am 1. Juli 2026 65 Jahre alt geworden – und ihr Liebesleben beschäftigt die Öffentlichkeit bis heute. Dass ihre Ehe mit dem heutigen König Charles III. (77) unglücklich war, ist längst kein Geheimnis mehr. Lange bevor die Welt davon erfuhr, hatte Diana bereits anderswo Halt und Zuneigung gesucht. Ab 1986 verband sie eine enge Beziehung mit dem Kavallerieoffizier James Hewitt (68), den sie als Reitlehrer engagiert hatte. Was als professionelles Verhältnis begann, entwickelte sich zu einer intensiven Liebesaffäre, die bis 1991 andauerte. Diana selbst sprach 1995 in einem BBC-Interview offen darüber: "Ja, ich habe ihn vergöttert. Ja, ich war verliebt in ihn. Aber ich bin furchtbar enttäuscht worden."

In seinem 1999 erschienenen Buch behauptete James, Diana habe ihm von einer weiteren heimlichen Zuneigung erzählt – zu ihrem Leibwächter Barry Mannakee, der 1987 bei einem Motorradunfall verstorben war. Auf privaten Videoaufnahmen deutete Diana selbst an, sich bereits als junge Ehefrau in eine Person aus ihrem unmittelbaren Umfeld verliebt zu haben. Als Diana im Herbst 1995 bei einem Krankenhausbesuch in London den pakistanischstämmigen Herzchirurgen Hasnat Khan (68) kennenlernte, soll es für sie der Beginn ihrer tiefsten Liebesgeschichte gewesen sein. Vertraute nannten ihn ihren "Mr. Wonderful" und "The One". Diana beschäftigte sich mit dem Islam, reiste nach Pakistan und traf sogar Hasnats Familie – Zeichen, wie ernst es ihr war. Doch der scheue Arzt litt unter der massiven Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Bei einer späteren Anhörung zu Dianas Tod erklärte Khan: "Meine größte Befürchtung hinsichtlich einer Heirat war, dass mein Leben dann die Hölle wäre – weil sie eben war, wer sie war." Im Sommer 1997 beendete er die Beziehung, auch auf Drängen seiner Familie.

Kaum hatte Diana die Trennung von Hasnat verkraftet, betrat ein neuer Mann ihr Leben: Dodi Al-Fayed (†42), Sohn des ägyptischen Unternehmers Mohamed Al-Fayed (†94). Im Juli 1997 wurden die beiden erstmals gemeinsam auf einer Yacht an der Côte d'Azur gesichtet – ein Bild, das weltweit Schlagzeilen machte. Dianas Butler Paul Burrell (68) schilderte, dass sie in Dodi jemanden fand, "der sehr nett, aufmerksam und großzügig war", und so langsam über den Schmerz der vorangegangenen Trennung hinwegkam. Ob aus der Sommerromanze etwas Ernsthaftes geworden wäre, bleibt offen. Burrell selbst bezeichnete die Verbindung als eine kurze, aber aufrichtige Romanze. Das tragische Ende kam am 31. August 1997: Verfolgt von Paparazzi, verunglückte das Paar in einem Tunnel in Paris tödlich. Dodi starb noch am Unfallort, Diana erlag kurz darauf ihren Verletzungen im Krankenhaus.

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Lady Diana und James Hewitt

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Dr. Hasnat Khan in London

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Getty Images, Getty Images Prinzessin Diana und Dodi Al-Fayed

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