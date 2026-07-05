Julia würde gerne: Sasha und seine Frau streiten sich nie

Sasha (54) und Julia Röntgen haben jetzt ganz private Einblicke in ihr Familienleben gegeben. Beim Hausbesuch von Gala öffneten der Sänger und seine Frau die Türen ihrer Villa im Norden von Hamburg und sprachen darüber, wie ihr Alltag als Ehepaar, Eltern und Kreativteam funktioniert. Dabei haben sie auch verraten, was ihre Ehe so besonders macht: Die beiden streiten sich nie so richtig. Wobei das, laut Julia, eigentlich Sashas "Schuld" ist. "Ich würde mich gern mal so richtig schön fetzen. Aber Sasha macht das nicht mit mir!", sagte sie dem Magazin.

Wenn die Stimmung angespannt wird, greift der Sänger lieber zu einem ungewöhnlichen Mittel: Er geht an die frische Luft. "Wenn ich kurz davor bin, einen richtig schönen Streit anzufangen, geht er spazieren", beschrieb Julia die Situation. Sasha selbst erklärte: "Ich kann wirklich nicht streiten. Mich stört auch nicht, wenn sie das letzte Wort hat." Am Ende des Tages kommen die beiden aber immer zusammen: "Abends, spätestens vor dem Einschlafen, vertragen wir uns. Wir sind in 16 Jahren Beziehung noch nie zerstritten zu Bett gegangen. Wahrscheinlich ist das unser Ehe-Geheimnis", betonte Julia.

Auch beruflich sind Sasha und Julia eng miteinander verbunden: Sie managt seine Karriere, organisiert Termine und hält seinem Popstarleben den Rücken frei. Diese Konstellation war nicht immer leicht, wie Julia offen zugibt – die Belastung brachte sie zeitweise an den Rand eines Burnouts, weshalb die beiden heute stärker darauf achten, beruflichen Stress nicht mit ins Privatleben zu nehmen. Neue Energie holen sie sich im Alltag vor allem gemeinsam: Seit einiger Zeit stehen Tennisstunden auf dem Programm. "Das macht riesigen Spaß – auf dem Platz spielen wir nebenbei Gedanken-Pingpong und haben lauter neue Ideen", schwärmte Sasha. Der gemeinsame Sohn Otto (7) sorgt zu Hause zudem mit Legosteinen für Abwechslung – und so bleibt ihre Beziehung in ständiger Bewegung, während sie als Paar und Familie weiter eng an einem Strang ziehen.

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Getty Images Sasha und seine Frau Julia bei der Bambi-Verleihung in Baden-Baden, November 2019

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Getty Images Julia Röntgen und Sasha im November 2019 in Baden-Baden

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Instagram / radiographia Julia Röntgen, Sasha und ihr gemeinsamer Sohn Otto im September 2024

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