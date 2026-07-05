Am Hochzeitstag: Taylor Swift trauert um Lieblingslehrer

Es war einer der aufwühlendsten Tage im Leben von Taylor Swift (36): Die Sängerin heiratete am Freitag ihren Partner Travis Kelce (36) in einer glamourösen Zeremonie im New Yorker Madison Square Garden – und musste gleichzeitig Abschied von einem ihrer wichtigsten Bezugsmenschen nehmen. Ihr ehemaliger Lieblingslehrer Kirk Schwabe starb noch am selben Tag im Alter von 69 Jahren an den Folgen von metastasierendem Nierenkrebs. Seiner Familie zufolge hatte er sich bis zuletzt über Taylors Erfolg gefreut und war voller Vorfreude auf die Hochzeit, berichtete The Telegraph.

Kirk Schwabe hatte Taylor während ihrer Schulzeit an der Hendersonville High School in Nashville von 2004 bis 2006 in Strafjustiz unterrichtet und später als ihr persönlicher Bodyguard gearbeitet. In einem kurz vor seinem Tod erschienenen Interview mit dem Blatt hatte er noch gesagt, er stehe hinter dem Urteil seiner früheren Schülerin: "Ich vertraue Taylors Einschätzung. Sie weiß, was das Beste für sie ist." Seine Tochter Sarah Gordon schrieb auf Facebook, ihr Vater habe "immer sein Herz in alles gesteckt, was er tat". Wie tief die Verbindung zwischen dem Lehrer und der Sängerin war, zeigte sich auch darin, dass in Taylors Filmcameo in der Komödie "Valentine's Day" aus dem Jahr 2010 ihr Leinwandlehrer den Namen "Mr. Schwabe" trug.

Taylors Trauung war ein echter Stargipfel: Komiker Adam Sandler (59) übernahm die Rolle des Zeremonienmeisters, während Paul McCartney (84) persönlich "I Want to Hold Your Hand" der Beatles für das frisch vermählte Paar spielte. Auch Fleetwood-Mac-Sängerin Stevie Nicks (78) stand auf der Bühne. Taylors Tante Robin Gentry schilderte die bewegende Stimmung gegenüber LBS News mit den Worten: "Sie weinten und lachten und tanzten und umarmten sich und küssten sich." Außerdem betonte sie, es habe auch "jede Menge" Essen und Kuchen gegeben. Schilder vor dem Madison Square Garden verkündeten mit der Aufschrift "JUST&T MARRIED" das Jawort des Paares.

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Getty Images Bei der Songwriters Hall of Fame Gala in New York: Taylor Swift auf dem roten Teppich

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Imago Taylor Swift, Musikerin

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