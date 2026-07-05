Cristiano Ronaldo bestätigt offiziell: WM ist seine letzte

Einen Tag vor dem WM-Achtelfinale gegen Spanien im Dallas Stadium hat Cristiano Ronaldo (41) mit einer emotionalen Aussage für Aufsehen gesorgt. Der portugiesische Kapitän trat am Sonntag vor die Presse und bestätigte laut oe24, was viele Fans bereits geahnt hatten: "Ich möchte jeden Moment genießen, denn ja, es wird meine letzte Weltmeisterschaft sein. Aber ich hoffe, dass morgen nicht mein letztes WM-Spiel sein wird." Der 41-Jährige zeigte sich dabei ganz klar bereit, das Turnier in vollen Zügen zu erleben – und gleichzeitig nachdenklich über das nahende Ende seiner Karriere auf der größten Fußballbühne der Welt.

Der Presseraum im Dallas Stadium war kaum in der Lage, den Andrang zu fassen, als der Superstar den Saal betrat. Innerhalb von Sekunden schnellten unzählige Smartphones in die Luft, Journalisten wurden für einen kurzen Moment selbst zu Fans und filmten sich im Selfie-Modus, während alle versuchten, eine Frage an den portugiesischen Stürmer zu richten. Mit dem Achtelfinale gegen Spanien steht für Cristiano und sein Team nun alles auf dem Spiel – eine Niederlage würde bedeuten, dass seine WM-Geschichte an diesem Montag ein abruptes Ende findet.

Zusätzlichen Wirbel gab es schon vor wenigen Tagen aus der eigenen Familie. Cristianos Schwester Katia Aveiro deutete an, dass die Zeit ihres Bruders im Nationalteam bald vorbei sein könnte. "Ich spreche von der Nationalmannschaft. Nach meinen Informationen, die ich aus zuverlässiger Quelle habe, ist das sein letzter Tanz", sagte Katia, wie das Newsportal zitierte. Und sie schickte den Fans eine klare Ansage hinterher: "Genießt es, solange es noch andauert. Es wird schwer sein, jemanden wie ihn zu finden."

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Getty Images Cristiano Ronaldo im Trikot von Al Nassr beim AFC-Champions-League-Finale gegen Gamba Osaka in Riad, 16. Mai 2026

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Getty Images Cristiano Ronaldo bei der Fußball-EM 2024

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Getty Images Cristiano Ronaldo und seine Schwester Katia Aveiro