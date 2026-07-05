French Montana spricht offen über Freundschaft mit Khloé

Bei den BET Awards Ende Juni hat French Montana (41) gegenüber E! News offen über seine frühere Beziehung zu Khloé Kardashian (42) gesprochen – und dabei einen bisher wenig bekannten Einblick gegeben. Der Rapper erschien damals ausschließlich auf besonderen Wunsch seiner damaligen Freundin in den Realityformaten Keeping Up with the Kardashians und "Kourtney & Khloé Take the Hamptons". "Sie sagte, ich soll in die Show kommen", erklärte der 41-Jährige und fügte hinzu: "Und ich bin in die Show gegangen. Danke, Khloé." Die Dreharbeiten habe er dabei als locker und angenehm empfunden. "Sie haben ihr echtes Leben gefilmt", so French. Und weiter: "Und wir waren da einmal gemeinsam Teil von etwas. Das fühlte sich gut an. Es fühlte sich nicht wie Arbeit an, weil sie filmen, was sie täglich machen."

Trotz der positiven Erinnerungen ist der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Karim Kharbouch heißt, nicht bereit, künftig wieder vor Reality-TV-Kameras zu treten. Auf die Frage nach weiteren Projekten dieser Art antwortete er schlicht mit "Nein". Zwischen ihm und Khloé herrscht aber offenbar weiterhin eine herzliche Verbindung. Beide bestätigen, dass ihr Verhältnis heute freundschaftlich ist. Nachdem die beiden unlängst bei der Geburtstagsfeier eines gemeinsamen Freundes aufeinandergetroffen waren, sagte Khloé in einer Folge von "Khloé In Wonder Land": "Uns geht's gut. Habe French gegrüßt, aber nur kurz. Hab ihn kaum gesehen."

French und Khloé waren rund acht Monate lang ein Paar und trennten sich im Dezember 2014. Dass sie trotzdem freundschaftlich verbunden geblieben sind, hatte French bereits in der Vergangenheit betont. "Wenn die Liebe einmal so war, wird es immer so bleiben", sagte er 2019 gegenüber Haute Living. "Eine Freundschaft nach einer Beziehung ist wirklich schwer, und ich bin froh, dass wir das hingekriegt haben." Khloé ist Mutter von zwei Kindern, die sie mit ihrem Ex Tristan Thompson (35) hat: der achtjährigen True und dem dreijährigen Tatum.

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Getty Images French Montana im Juni 2022

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Khloe Kardashian und French Montana 2014

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Instagram / realtristan13 Khloé Kardashian und Tristan Thompson mit ihren Kindern True und Tatum im Jahr 2024